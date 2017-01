Sømna avlyser kveldens karusellrunde i Kvervet

Sømna IL startet sesongens kobminerte gå og skikarusell i Kvervet forrige uke. Hvis det ikke er skiføre tar deltakerne beina fatt. 40 store og små trasket igjennom lysløypa sist onsdag.

Snøfallet dagen etter gjorde at det ble fine forhold for skisport over store deler av Sør-Helgeland over helgen. Det ga Sømna IL håp om ordentlig skikarusell i dag. Men vinteren er som kjent meget flyktig på våre breddegrader.

- Skikarusellen blir avlyst i kveld på grunn av vær- og løypeforhold, sier leder i Sømna ILs vinteridrettsgruppe Werner Reinfjord.