Er du klar for en skitur, aking eller snølek?

Det blir en del ruskevær i natt, men utover dagen i morgen - søndag - ser det ut for å bli en fin vinterdag.

Mange har nok vært underernært på ski- og akeføre så langt i "vinter", men i morgen lover Per Otto Stangvik fra Tjalgs skigruppe at de skal gjøre sitt til for å lage en flott vinterdag på Gåsheia.

- Vi har kjørt opp spor i lysløypa med sccoter og det blir åpen skihytte hivs været blir bra, sier Stangvik.

Det er fine forhold i Kvervet også.

- Vi har ikke nok snø til å bruke løypemaskina ennå, men har kjørt opp spor med scooter. Det var mye folk i løypa i formiddag, rapporterte Svein Liillefjell før han satte seg på scooteren lørdag ettermiddag.

Også i Klokkaråsen skal det kjøres spor med scooter i løpet av kvelden.

Siste melding fra Meteorologisk institutt tyder på at morgendagen kan bli noe vindfull, men for de som ikke er redd for litt vind - så kan det altså bli både sol og fine skiforhold i morgen i perioder.