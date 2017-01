Brønnøy har ferten av seriegull

Brønnøy innebandyklubbs herrelag topper tabellen for Nordland med seks strake seirer. I helgen kan de ta et langt stegt mot seriegull i Bodø.

— Vi møter Sørfold/Hamarøy lørdag og søndag er det toppoppgjør mot Bodø, som ligger på andreplass. Med seier i begge kampene er vi så godt som seriemestere, sier spillende klubbleder John-Andreas Lorentzen.

Firedobbel serie

Nordland-serien består av fire lag som møtes i fire ganger. Brønnøy har altså vunnet alle seks kampene sine. Toppoppgjørene mot Bodø endte 8-7 i Sørfold i sesongåpningen og 13-1 hjemme i desember.

Gjestene i Brønnøyhallen var klart best og tok fortjent ledelsen 1-0. Brønnøy-keeper Anders Fosdahl var både høyt og lavt og hindret en større borteledelse til første pause.

— Artig og jevnt, oppsummerte Bodø-kaptein Bjørn Huge etter første periode.

Men det gikk over. Veldig over. Fra første sekund i andre periode tråkket Brønnøy til, tok fullstendig over og vartet opp med storspill.

BrIBK-trener Benny Tjønnøy har imidlertid ikke ryddet plass til pokalen på peishylla ennå.

— Det er firedobbel serie, og vi skal møte Bodø to ganger til, så ingenting er avgjort, sa Tjønnøy.

Bodø-kapteinen lovet bedre motstand til helgen.

— Vi manglet flere spillere, blant annet våre to beste målgarantister, og skal slå bedre i fra oss på hjemmebane, sa Bjørn Huge.

Ni poengs ledelse

Brønnøy har 18 poeng og Bodø har ni - med én kamp mindre spilt.

— Hvis vi vinner begge kampene i helgen, må Bodø slå oss i Brønnøysund i februar og vinne resten av kampene sine. I tillegg til at vi må avgi poeng både mot Dønna og Sørfold/Hamarøy. Det har aldri skjedd før, sier John-Andreas Lorentzen.

De to beste lagene fra Nordland, Troms og Finnmark møtes for å kåre en nordnorsk mester i Narvik i mars.

Brønnøy 6 6-0-0 91-24 18

Bodø 5 3-0-2 46- 32 9

Sørfold/Hamarøy 4 1-0-3 25- 42 3

Dønna 7 1-0-6 38-112 3

Gjenstående kamper:

14.-15. januar i Bodø:

Sørfold/Hamarøy - Brønnøy lør

Bodø - Sørfold/Hamarøy lør

Bodø - Brønnøy søn

4.-5. februar i Brønnøyhallen

Brønnøy - Sørfold/Hamarøy lør

Brønnøy - Bodø søn

18.-19. februar, spillested ikke fastsatt

Dønna - Brønnøy lør

Sørfold/Hamarøy - Brønnøy søn