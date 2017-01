Har du nyttårsforsett? Du er ikke den eneste

21 damer varmer opp i en treningssal på Brygga helsehus. Og det er bare damer. BAnetts reporter er eneste mann til stede. Gulvet ble vasket og tørket for litt siden. På slaget 18.00 begynner Zumba-timen. Den varer forøvrig «bare» tre kvarter, som en skoletime.

Foran dem hopper personlig trener (PT) Martine Slotvik frem, full av energi. Det er jobben hennes å være full av energi, hun skal motivere de som har møtt opp.

– I dag har vi med oss en fotograf. Om dere beveger dere raskt nok blir dere utydelige på bildene, stråler hun foran disiplene.

Nyttårsforsett

Alt tas altså i bruk for å få opp motivasjonen. Men fra spøk til alvor, er det mange som er her på grunn av et nyttårsforsett?

– Det er nok mange som har et nyttårsforsett, men de timene det er størst pågang på nå var også fulle før nyttår. I Brønnøysund er folk helårstrimmere. Med noen unntak, sier Slotvik.

Hun tror zumba appellerer til mange fordi det gir dem mulighet til å være litt tøysete.

– Vi har det gøy når vi trener zumba, rister på rumpa og er ikke så veldig høytidelige. Plutselig har du svettet i tre kvarer, nesten uten å ha merket det.

For andre kan det være vanskelig å trene sammen med andre, og da kan en time veiledning med en PT være mer på sin plass.

Må finne trening som passer

Slotvik er opptatt av at den enkelete som trener må finne noe som passer ham eller henne, og mener at riksavisene ofte blir litt vel dogmatiske i sine treningsråd.

– Kanskje skriver VG at det mest effektive er å trene intervaller på fire ganger fire minutter. Fire minutter er ganske lenge å holde på for mange. Kanskje er det bedre at man kjører 20 sekunders intervaller med for eksempel løping, og et minutt rolig gange, og så 20 sekunder til. Kanskje klarer du akkurat det første gang. Så klarer du 30 sekunder neste gang, og før du vet ordet av det løper du ett minutt, og hviler 20 sekunder, sier hun.

Hun er også svært tydelig på at trim i hverdagen er viktig.

– Om du sykler et kvarter til jobb hver dag er det jo en halvtime hver dag, og det er veldig nyttig.

Mer trykk etter nyttår

Ifølge helse- og treningsterapeut Solveig Olsen ved er det et ekstra trykk etter nyttår.

– Vi har timer det er venteliste på, men det er typisk for januar at mange ønsker nye vaner ved nyttår, og da blir det et ekstra trykk.

Mange går nok ut for hardt, og ender opp med å ikke tilegne seg nye treningsvaner, mener hun.

– Sett deg gode gjennomførbare mål. Mange åpner med 6 økter på en uke og går på en smell. Et mer gjennomførbart mål er å prøve å trene 3 ganger i uken året rundt. Det er det som gir helsegevinst og, sier hun.

Til torsdagens time med zumba var det 14 personer på venteliste på det meste.

– Det er vanlig, særlig på slikt som er populært og folk ønsker å være med på. Vi har også ventelister på annet, som spinning og andre saltimer. Det er nok mer vanlig med venteliste etter nyttår.

Zumba har for ordens skyld kapasitet på rundt 20.

Svetten kommer

Tilbake i zumba-salen dunker det rytmisk elektronisk musikk. Det startet med Gangnam Style, det er ikke fritt for at musikken sender minnene tilbake til en bytur rundt 2013-2014. Uten sammenligning forøvrig.

Det er 18 minutter siden de startet. Svetten har begynt å finne veien frem i pannen, men det er ennå energi igjen i dem. De tramper, og det er høye kneløft, de følger instruktørens takt.

– Jada! roper Slotvik foran forsamlingen.

Det er tid for en liten drikkepause.

– Få i dere noe vann nå, sier hun.

Om noen uker vil kanskje hverdagen nok en gang ta over, og noen vil kanskje slutte. Helsegevinsten får de nok helst ved å fortsette.