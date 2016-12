Avslutter sportsåret med tradisjonell langtur

På formiddagen nyttårsaften samles løpeglade på startstreken i Dalbotn.

- Tradisjonen tro samles vi for å løpe Lysingen rundt i rolig fart. Det er 28 km på asfalt, grus og i terreng og tar ca. 3- 3,5 timer, sier Werner Reinfjord.

Starten går ved Kvitletun.

- Derfra opp til Øvre Dahle over til Teisdalen og så til Hombornes. På Frilstad tar vi av veien og over kleiva til Holandsvatnet. Så videre opp over Grøtheim, over til Langåsen og så til Kvitletun igjen, der det er dusjmulighet, sier Werner Reinfjord.