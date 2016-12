Heldigvis var det ikke brudd

Det gikk til tider svært heftig for seg da kampen om årets vandrernisse skulle avgjøres i Sømnahallen 5.juledag. Tradisjonen tro var det kamp om nissen og det gikk ikke upåaktet hen.

Finalen i herreklassen ble en, i overkant spennende kamp. «Dalbotn barnehage» kjempet med nebb og klør for å holde buret rent og foretok sågar harde taklinger som resulterte i skade. Hinkende forlot Fredrik Aspundvik Berg banen og fikk raskt hjelp av fysioterapeut Tor Eirik Dahle. Berg ble sendt til legevakta som hadde mistanke om brudd i leggen.

– Jeg er nå i Sandnessjøen og har vært i røntgen. Det var mistanke om brudd, men heldigvis fant de ingen og jeg får reise hjem. Egentlig skulle jeg feire seieren sammen med lagkameratene mine i kveld, men det får jeg dessverre ikke være med på. Hovedsaken er at vi har vunnet og fått med oss nissen til «Øysyhålå», sier en glad Berg på telefonen fra Sandnessjøen sykehus.

«Øysyhålå» ble et hakk for sterke for motstanderne fra dalbotn og kunne juble da sluttsignalet gikk. Resultatet ble tomålsseier til «Øysyhålå»

Les mer i lørdagsavisa