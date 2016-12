Gode muligheter til å trimme bort julematen

Tradisjonen tro er det sportslige juleprogrammet proppfullt på Sør-Helgeland. Og som vanlig er BILs C-lag i fotball først ut.

- For at ribb-fettet skal fordele seg jevnt i kroppen kjører vi trening 1. juledag. Ta med skotøy og klær for både ute og inne, da vi ser været an. Vel møtt, skriver Børre Hovstøl på C-lagets Facebook-side.

Futsal

Andre juledag er det innefotball i Brønnøyhallen.

- Vi er veldig fornøyde med at vi igjen er fulltegnet med 18 lag; 12 herre- og seks damelag. Den regjerende mesteren på damesiden, FC Marsipangris, er klar til å forsvare tittelen. Fjorårets herrevinner FK Rølp stiller ikke. Men flere av spillere er med på andre lag. Det blir kiosk, og vi håper at mange tar turen innom, sier Roger Haugen.

På Vega har også andre juledag stått i innefotballens tegn, men i år blir det ikke turnering i plasthallen.

Tredje juledag arrangerer BIL internturnering for jente- og guttespillere født 2002-2004.

- "Same procedure"

Fjerde juledag er håndballens store festdag.

- Det blir "same procedure as every year". Juleturneringen er en godt innarbeidet uhøytidelig greie der målet er å ha det artig og treffe folk. Noen lag tar det mer seriøst enn andre, men alle som kan kaste en ball kan være med, sier Christina Brekk i BIL håndballs arrangementskomité.

Dame- og herrelaget som vinner får heder, ære og skryterettigheter. Premiene trekkes ut blant alle deltakerne.

- I år som i fjor har vi fått inn fine sponsorpremier. De to gjeveste er to dagspass til Rootsen, som trekkes vilkårlig blant deltakerene med en herre- og en damevinner, sier Brekk.

BILs damelag har meldt på "FC Handball" til futsalturneringen.

- Så vi utfordrer fotballgruppen til å melde på lag til vår turnering. Hands er gøy! Folk er litt sene med å melde seg på og vi bruker å være fleksible med fristen. Jeg bruker å sette opp kampoppsettet kvelden før, sier Brekk.

Så langt er ti dame- og fem herrelag påmeldt.

- Vi har flere nye lag på damesiden. Det er kjempegøy. Men vi etterlyser flere lag fra "heimkommerne", og særlig i herreklassen. 4.juledagsturneringen er snart 30 år, og det hadde vært veldig artig å få med enda flere som var med helt i starten. I år er det en god blanding av de som spiller håndball jevnlig og de som spiller et par ganger i året. Husk at dette bare er for skøy. Vi oppfordrer folk til å etterlyse lag på siden vår hvis det er noen som vil være med, men som kanskje ikke har lag ennå. Få med deg "Årets håndballbegivenhet", oppfordrer Ann-Helen Moen.

Sjakk gjør comeback

Fjerde juledag står også tenkesport på programmet, med bridge i Sømna og sjakk i Brønnøysund.

- Vi arrangerer julebridge i LHLs lokaler i Kløverhagen på Berg med påmelding ved start, sier Kjetil Lund.

Magus Karlsens VM-triumf har bidratt til å vekke Brønnøysund sjakkklubb til liv igjen etter to-tre års dvale.

- Vi er ti stykker som er i gang, blant annet flere elever fra videregående. Det blir julesjakk med 30 minutters tenketid i voksenopplæringens lokaler, sier Olav Hermansen.

Vandrenissen

Fotballen ruller igjen 5. juledag. Da er det kamp om Vandrenissen i Sømnahallen.

- Det blir tradisjon tro en heftig batalje. Spørsmålet er om det snart kommer opp nye generasjoner eller om Kongsgården, Vik og Brekkeidet fortsatt klarer å bite i fra seg. I tillegg er det en kamp om Damenissen som ble innført i fjor, sier Simen Garaas.

I fjor innviet IL Kula hallen på Bindalseidet med futsalturnering femte juledag. Det følges opp i år.

- Hele ti kompislag og over 50 spillere deltok. Så samle sammen en glad futsaljulegjeng og meld dere på. Det settes opp vandrepokal i år. Så navnet på laget bør være litt gjennomtenkt og kunne brukes ved senere anledninger for å få tre napp i pokalen, oppfordrer Tor Helge Kveinå.