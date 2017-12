Oppvekstsjef: – Styrerne kjenner seg ikke igjen

Pluss

Leserbrevet inneholder det som ifølge avsenderne, FAU-styrene i fire kommunale brønnøybarnehager, er konkrete eksempler på omsorgssvikt i barnehagene.

Kalte inn styrerne

Brønnøysunds Avis kontaktet torsdag kommunens oppvekstsjef Knut Johansen for en kommentar til påstandene, og han avhold hastemøte med styrerne i de fire barnehagene.

– Generelt kjenner ikke styrerne seg igjen, og de føler at de har god dialog med FAU-ene og foreldrene. Hvorfor har ikke dette kommet fram til styrerne som er de ansvarlige i hver barnehage? Dette leserinnlegget skaper forvirring og uro, svarer Johansen på vegne av styrerne.

– Mot sin hensikt

Når det gjelder bemanning påpeker styrerne at barnehagene må prøve å gjøre en så god jobb de kan med de ressursene de har fått fra kommunestyret.

– Å ha fokus på hva vi mangler, er lite konstruktivt, og tilbakemeldingene fra foreldreundersøkelsen og alle foreldrekonferansene viser at vi har lyktes forholdsvis godt.

Overveldende

– Hva med eksemplene i leserinnleggene?

– Det skjer små episoder hele tida, men dette er så overveldende. FAU-representantene sier de ikke er misfornøyd med oss ansatte, samtidig som det legges fram eksempler på at vi ikke gjør jobben vår. Dette virker mot sin hensikt og er direkte ødeleggende både for vår jobbmotivasjon og for vårt omdømme.

– Blir klager trenert?

– Som jeg har svart tidligere, tror vi på signalene om at avvikssystemet kanskje ikke er tilgjengelig nok for alle. Men verken styrerne eller oppvekstsjef, kan forstå at det skjer noen form for trenering av klager, svarer Johansen og styrerne.

Ser fram til møte

– Har oppvekstsjef løpende kontakt med barnehagene?

– I det daglige forholder oppvekstsjefen seg til barnehageleder. Barnehageleder deltar som en av sju enhetsledere i månedlige ledermøter i oppvekstsektoren. I tillegg er det jevnlig møter eller kommunikasjon når en av partene har behov for det. Vi har også fellesprosjekter mellom barnehage og skole, eller andre enheter i oppvekst. Oppvekstsjef deltar også når det legges fram rapport på ekstern vurdering i barnehagene (det gjelder også private barnehager). Det er grunnlaget for kjennskapen.

Tas på alvor

– Hva tenker dere om alle disse eksemplene?

– At vi tar det på alvor. Vi ønsker som nevnt et møte med FAU-lederne, for å finne en vei videre som alle kan gå god for. Ingen er tjent med den kommunikasjonen som foregår nå, mener styrerne via Knut Johansen, som slutter seg til dette.