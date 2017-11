Snart blir det "gratis" å levere søppel på SHMIL

Pluss

Under onsdagens formannskapsmøte i Brønnøy var renovasjonsgebyr for 2018 en av sakene som ble behandlet. Det er Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL), som eies av elleve kommuner fra Vefsn til Sømna, som håndterer avfall fra husholdninger og fritidsboliger i Brønnøy.

Gebyret blir 362 kroner dyrere, levering blir gratis

Formelt sett er det kommunene selv som fastsetter renovasjonsgebyret, altså hvor mye hver husstand eller fritidsbolig skal betale for henting og håndtering av søppel, men dette gjøres i praksis på bakgrunn av vedtaket SHMIL gjør i sitt representantskap - som består av representanter fra eierkommunene.

SHMIL har valgt å holde på sitt tidligere vedtatte standpunkt om å holde satsene for renovasjon i kommunene uendret i tidsperioden 2016-2020. Ergo var det ikke foreslått en økning av renovasjonsavgiften for neste år.

I tillegg til dette har representantskapet også vedtatt å endre betalingsløsningen for avfall som leveres av privatpersoner til SHMILs gjenvinningsstasjoner. Under dagens ordning må folk betale per kilo for ulike typer avfall ved levering til stasjon. Nå foreslår SHMIL en endring som medfører at denne kostnaden blir bakt inn i den årlige renovasjonsavgiften.

For en husholdning medfører dette en økning av renovasjonsgebyret per år på 362,50 kroner. For dette får hver enkelt husstand altså levere avfall til SHMILs gjenvinningsstasjoner uten vederlag hele året.

- I kombinasjon med dette tenker SHMIL å utvide tilgjengelighet og nærhet, ved å øke åpningstidene på stasjonene, står det i rådmannens saksframlegg til formannskapet.

På grunn av praktiske tilrettelegginger, informasjon og skilting vil ikke vederlagsfri levering kunne gjennomføres før 1. mai 2018, opplyses det i saksframlegget. Derfor vil ekstrasatsen for vederlagsfri levering bli satt til 241,25 kroner for 2018.

Mye skryt fra politikerne

Den nye ordningen, og neste års renovasjonssatser, ble ønsket velkommen av formannskapspolitikerne.

- Jeg synes det er veldig bra at et offentlig selskap opprettholder satsene. Å innføre vederlagsfri levering til stasjonene er også bra. Det er ikke mange ganger man skal levere avfall før man har tjent inn denne tilleggssatsen. Jeg ser på dette som et ekstremt positivt tiltak. Det er miljø-gripende og sterkt av avfallsselskapet og jeg støtter dette 100 prosent, sa representant Per Martin Orvik (V).

Han fikk støtte for sitt synspunkt av Siv Aglen (Ap)

- Det er kjempegledelig at det blir lettere å levere avfall på stasjonene. Én ting er at det blir mye rimeligere, men samtidig øker dette også tilgjengeligheten. Senest for en uke siden gikk jeg i Vandalsvika, og jeg kan bare si at den som savner dobbeltsenga si kan hente den der og levere den i mai når det blir gratis. Dette er kjempebra, og nå er det ingen grunn til å legge igjen senga si ute i naturen, sa Aglen.

Varaordfører Torstein Moe (V) mente dette var et skritt i riktig retning fra SHMIL. Paul Birger Torgnes (H) har tidligere stilt seg skeptisk til ordningene SHMIL har foreslått for hytterenovasjon, men valgte også å rose renovasjonsselskapet på onsdag.

- Jeg synes ordningene de har klart å etablere for fritidseiendommer har blitt bedre enn jeg fryktet. Jeg synes de har gjort en brukbar innsats. Det er også positivt at de deltar på regionale og nasjonale ordninger for innhenting av plastavfall, sa Torgnes.

Formannskapet vedtok deretter enstemmig de nye satsene for renovasjon som foreslått fra representantskapet i SHMIL.

Slik blir søppel-regninga for 2018: