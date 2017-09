Venter 130 bobiler på fest

Dansebandsjefen sjøl, Geir Lien, er godt fornøyd med forhåndssalget til Drifters- og Anne Nørdsti-konsertene så langt.

— Vi venter 120-130 bobiler, og har kapasitet på 150 så det er et forrykende forhåndssalg. Noe av det beste vi har hatt på mange år, sier Lien, som lover at alle skal å strøm og frokost begge dager.

Håper flere blir med

Det betyr også at rundt 300 plasser av kapasiteten på 600 er tatt på konsertene i helgen. Lien håper det mobiliseres i distriktet rundt slik at det blir fullt hus på Gimle.

—Det er flott med besøk langveisfra, men nå håper jeg at det kommer folk lokalt herfra og fra regionen rundt også. Vi trenger at sørhelgelendingene også tar turen, sier Lien.

Lørdag blir det åpning av to nye turstier i Hommelstø. Dit kommer ordfører, kulturkonsulent og selveste Anne Nørdsti.

—Hun tar et par låter, så det blir bra liv der. Det blir åpning med brask og bram og en stor dag. Vi håper at mange tar turen for å være med på dette, sier Lien.

Turstiåpning

Det dreier seg om to turstier, begge fra Hommelstø sentrum. Den ene, kirkestien, går mot Nøstvik kirke og ned til «osen». Den andre går fra sentrum og opp til Gimle.

—Den anbefaler vi alle å prøve, det er en fin tursti, sier Lien.

Idrettslaget Hilstad har også fått fylkesstøtte til en tredje tursti, men den kommer antakelig ikke før til neste år.

—Vi satser på det. Det dreier seg om en sti på nordsiden av Krokvatnet, fra Kroken til Krokan. Denne stien blir handikapvennlig. De to vi åpner til helgen er ikke det, og det beklager vi. Det er økonomiske årsaker til dette, men det kommer, sier han.

—Dette er interessante prosjekter med satsing på folkehelse og bredde. Jeg håper folk blir fornøyd og at de kommer seg ut på tur.