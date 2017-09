Planutvalget behandler Lille Brønnøya-sak onsdag

Brønnøy kommune har siden juni i fjor jobbet for å få til et tredelt prosjekt på Lille Brønnøya. Kommunestyret vedtok 15. juni i fjor å flytte det planlagte scenebygget som var vedtatt på Strømsneset til Lille Brønnøya. I tillegg var det et ønske å bygge bru mellom Lille Brønnøya og Strømsneset og etablere en bypark på området.

25 millioner kroner

Prosjektets kostnad ble estimert til 10 millioner for bypark, 7 millioner for bru og 8 millioner for byscene. Kommunen satte som mål å skaffe 15 millioner kroner i ekstern finansiering og dekke resten ved låneopptak, egenkapital og bidrag fra andre.

Nordland fylkeskommune kom nylig inn med 7,3 millioner kroner til prosjektet og fra før har Sparebankstiftelsen Helgeland lovet 7,5 millioner kroner. Ifølge rådmannen gir dette et godt grunnlag for å gå videre med prosjektet. Planutvalget behandler saken onsdag 13. september, og rådmannen er positiv i sin innstilling.

- Brønnøy kommune har gjennom store bidrag fra fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen Helgeland en unik mulighet til å opparbeide et svært viktig område for sentrum av Brønnøysund. Prosjektet vil bidra til å styrke byens attraktivitet for beboere og samtidig tydeliggjøre Brønnøysunds rolle som regionsenter, skriver rådmannen i sitt saksframlegg.

Det presiseres imidlertid også at prosjektet løftes fram i en periode med stram økonomi i kommunen med "lite fritt handlingsrom, ytterligere innstrammet så lenge Brønnøy har status som ROBEK-kommune."

Stram tidsramme på eksterne pengegaver

På grunn av stramme føringer på tidsramme både fra Sparebankstiftelsen og fylket mener rådmannen imidlertid at prosjektet bør igangsettes. Sparebankstiftelsen har sagt at pengene forsvinner hvis prosjektet ikke er igangsatt før september 2018, og ferdigstilt senest ett år etter dette. Fylkeskommunens støtte faller bort etter 2019.

- Prosjektet er tilført planleggingsmidler med 0,5 mill. i budsjettet for 2017, og 7 mill. i godkjent økonomiplan for 2018. I forhold til samlet ramme og ekstern finansiering mangler det da 2,7 mill. i forhold til en fullfinansiering. Prosjektet er ikke helt i mål finansieringsmessig, men rådmannen vurderer prosjektet å være i en slik situasjon at det er liten risiko knyttet til å igangsette planleggingsarbeidet nå.

Rådmannens innstilling i fire punkter er som følger:

Foreliggende skisseplaner for Lille Brønnøya kultur- og folkepark godkjennes innenfor en kostnadsramme på 25 mill. eks. mva. Planleggingsarbeidet igangsettes og det tas sikte på en fullfinansiering av prosjektet i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018. Prosjektet kan igangsettes når det er fullfinansiert. Det foretas en omregulering av Lille Brønnøya til planlagt formål.

