Ut på tur, aldri sur

Barnas Turlag Sømna var lørdag på tur. Barn i alderen 2 til 12 år var på overnattingstur i Kvennvika og det så ikke ut til at været var noen hindring der de løp omkring.

Grill og kaffe på bål

De tyvstartet litt på det landsomfattende arrangementet "Kom deg ut", barna som overnattet i Kvennvika. At det regnet da de kom, var over hodet intet hinder. Innpakket i regnklær og støvler løp de omkring og utforsket både fjæra og lia i Kvennvika sammen med de voksne. Første grillmatmåltid og bålkaffe var allerede inntatt da vi kom.

- Vi er et lag her i Sømna og ligger under Brønnøy turlag, men har egne arrangement. Målet er å ha en tur i måneden og denne gangen var det Kvennvika som sto for tur. Vi var litt skeptiske i og med at det regnet, men nå ser det ut til at det lyser opp, sier leder Irene Nordal.

Unngår kollisjon med Tour de fram

Da BAnett var innom lørdag var teltene på plass og ungene hadde allerede planen klar for hva kvelden skulle inneholde.

- Vi skal kose oss i naturen. Ha bål og spise grillet banan med sjokolade. Dessuten kommer det spillemenn fra Vennesund og skal underholde oss litt, sier Eline Holand og byr på grillet banan med sjokolade.

Hensikten med turen er å gi barna positive opplevelser i naturen og samtidig lære de å ta vare på den.

- Vi har mange aktiviteter vi kan gjøre, men det ser ikke ut som at vi behøver aktivisere barna. De aktiviserer seg selv og har allerede vørt på en oppdagelsesferd. I morgen skal vi rydde litt i fjæra før vi avslutter. Vi pakker sammen såpass tidlig at de som ønsker delta på tour de Fram har anledning til det. Det er jo også en fin måte å komme seg ut på, sier Nordal som samtidig oppfordrer alle til å bli med og legger til at neste det på neste arrangement i regi av laget vil bli klatring i fjellet.