BIL leder 3-0

Sist ble det seier borte 0-9 mot Meløy, og BIL-trener Alexander Ediassen håper å fortsette i samme stil i dag.

- Jeg forventer at vi spiller som sist, at vi tør å spille vårt eget spill. Vi skal være tålmodige, sier Ediassen.

Han gjør en del endringer på laget mot Junkeren 2, blant annet skal Isak Helstad Amundsen spille midtstopper sammen med Tobias Lund Korsgaten.

- Jeg vil ha en ballspillende stopper til denne kampen, sier Ediassen.

BIL har i tillegg signert én ny spiller før denne kampen, Oliver Unwin (23) fra Oslo. Politistudenten har spilt 3. divisjon for Lyn i mange år og gleder seg til å spille for sitt nye lag i Brønnøysund.

- Jeg trives godt her. Det er mange unge, dyktige spillere. Jeg liker at de satser på unge spillere her, og så er det litt uvant å være blant de eldste, sier Unwin, som ventes å komme innpå i andreomgang.

23-åringen spiller sentralt på midtbanen, som regel i en indreløper-rolle. Natt til søndag hadde han sin første nattevakt som politistudent.

- Men jeg er kvikk og klar til i dag, så dette blir moro, sier Unwin.

Ledet til pause

BIL startet kampen best, og kom til flere gode muligheter. Blant annet måtte en Junkeren-forsvarer redde på streken etter en flott lobb fra en BIL-spiller bare etter fem minutter.

Etter flere gode framstøt ble BIL til slutt belønnet med en straffe etter cirka 30 spilte minutter. Andreas Blomstervik Hansten ble først revet i skjorta og så felt innenfor 16-meteren.

Junkeren-spillerne protesterte, men en myndig dommer Geir Rådmannsøy svarte kontant:

- Først drar du han i skjorta, og så feller du beina på ham.

Det ble ikke mer molestering. Joakim Stormo Halsen satte deretter straffen sikkert i mål. 1-0 til hjemmelaget etter 32 minutter.

BIL hadde grei kontroll resten av omgangen og kunne dermed gå til pause med ledelse. Jørgen Sebaster Rodal fikk en ekkel vridning i kneet, og måtte gå av banen før lagene gikk til pause.

BIL begynte best også i andre omgang. Joakim Stormo Halsen satte ballen i mål via Junkerens kaptein Ask R. Angellsen etter fem minutter og økte dermed ledelsen til 2-0. Det er uvisst om målet blir telt som selvmål, men som speaker Øystein Nordhuus konstaterte:

- Det var Joakim Stormo Halsen som var siste BIL-spiller på ballen.

To minutter etter øker BIL til 3-0, denne gangen etter et selvmål fra en Junkeren-spiller.