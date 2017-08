Dette er sannsynligvis en humle med midd

Leser Greta Anna Haugen har sendt BAnett dette bildet av et insekt funnet i grøftekanten i Kjørsvik i Sømna. Hun lurer på om noen vet hva slags insekt det er.

Humle med midd

BAnett har postet bildet på Universitet i Oslos tjeneste "Spør en biolog" og fått tilsvar at det er en type humle, men en humle som har midd av typen parasitellus.

Tor Bollingmo, som driver nettsiden Humleskolen, skrev en artikkel om fenomenet i 2011. Han innleder med at antallet midd på en humle kan være stort.

- Jeg har ved selvsyn konstatert humledronninger med godt over hundre midd sittende så tett at underlaget ikke har vært synlig, skriver han.

Høstfenomen

Midd på humler kan forekomme hele sesongen, men er vanligst om høsten.

- Det er uklart hvorfor noen dronninger er nærmest nedlesset av midd mens andre er mer eller mindre uten. Men det kan ha med tiden på sommeren og middsamfunnets utviklingstrinn å gjøre. Det er også usikkert om humla forsøker å kvitte seg med midden, men det ville trolig være en både krevende og nærmest umulig oppgave, skriver Bollingmo i artikkelen.

Han holder også døren åpen for at humlene har nytte av midden.

- Det er heller ikke utenkelig at humla faktisk kan ha visse fordeler av midden, fordi midden blant annet spiser pollenkorn, mikroorganismer og diverse avfall. Slik kan midd fungere på lignende måte som oksehakkere på afrikanske bøfler, i et gjensidig nytteforhold. For humla vil det være en stor fordel å holde pelsen ren og effektivt isolerende. Noen ganger er antall midd likevel så høyt at det utvilsomt er en belastning når den unge humledronningen skal fly eller samle pollen. Det kan også være en ulempe både under parringsflukten og når humla skal finne mat og reirplass den påfølgende våren.