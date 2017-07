Dette har vært årets aller varmeste dag

Det har vært noen utmerkede dager på Sør-Helgeland. Torsdag har målestasjonen i Brønnøysund målt hele 25,2 grader.

– Det er årsbeste for i år, sier vakthavende meteorolog Jon Austerheim hos Meteorologisk institutt til BAnett.

Det er imidlertid godt under det kvikksølvet viste 21. juli i fjor, da Brønnøysund var varmere enn Barcelona:

Fin fredag

Men hvordan blir det fremover?

– Det ser ikke så verst ut på fredag. Vind fra sørøst og mye fint og varmt vær. På kvelden blir det uttrykk for regnbyger i indre strøk, inn mot Vefsn, sier han.

Temperaturmessig vil fredag bli ganske lik rekordvarme torsdag.

Ikke fullt så fin helg

Men til helga er dessverre alt håp ute.

– Lørdag ser det ut til at regnværet kommer opp til Helgeland. Da ser det ganske grått ut. Østavind som senere dreier i vestlig kant. Da blir det regn og regnbyger. Søndag ser det også ut til at dere ligger i området som rammes mest. Stort sett regn og regnbyger med vestlig bris, i tillegg til skyer. Temperaturene ligger nok et sted rundt 12-14 grader, er hans analyse.

Trolig bedre til uka

Utover uka er det vanskeligere å si noe sikkert.

– Det er slik om sommeren at systemene er mer uforutsigbare enn de store lavtrykkene man har på vinteren. Det ser generelt ut til en bedring etter helga, med bedre og varmere vær. Det går langsomt oppover, neppe fullt så varmt som det har vært, men tirsdagen begynner det å bli bedre, 17-18 grader i ytre strøk, og kanskje opp i 20 grader i indre strøk. Det ser ut til at det er en del byger i områder som kan true litt utover neste uke, men dette er veldig usikkert.