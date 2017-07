Denne familien vender stadig tilbake til Brønnøysund i ferien

Gunnar Haugen (43), Una Helmine Haugen (10), Frøydis Eriksen (49) og Fie Evina Haugen (4) var tirsdag formiddag ute å gikk Svarthopen rundt i finværet.

Torghatten-tur i finværet

Familien Haugen-Eriksen har vært på ferie i Brønnøysund ved tidligere anledninger og hadde denne gangen bestemt seg for å benytte seg av muligheten til å spasere i finværet. Opprinnelig bor de i Trondheim. Før turen gikk innom Svarthopen hadde familien bestemt seg for å gå opp i Torghatthullet.

Turen til Torghatten var best, ifølge nest yngste familiemedlem; Una Helmine Haugen.

- Det er mitt favorittsted å gå på tur på grunn av hullet. Det er så fin utsikt der. Strendene er også fine.

Gjenvendende familie

Far i familien Gunnar Haugen er brønnøyværing og forteller at dette ikke er første gangen familien har vært på ferie i Brønnøy-området. Denne dagen, som tidligere, har familien gått turer i nærområdet. Dagens tur var simpelthen for å nyte været.

- I et sånt vær som dette må vi bare gå ut. Det er fint at været er som det er i dag.

Frøydis Eriksen er opprinnelig fra Askøy utenfor Bergen og godt vant til mektig natur.

- Det er veldig fint sørafor, men Sør-Helgeland er ikke sammenlignbart med noe annet. De er to forskjellige steder.