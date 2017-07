Stor interesse for øy-kunst

Våren 2017 reiste tre kunstnere ut til Hysvær i Vega for å oppleve øykultur og ærfugldrift. Mandag åpnet utstillingen som ble resultatet av besøket, i et helt nytt utstillingslokale på Nes.

Slipenhuset på Nes har vært under renovering i lengre tid, fra å være et mekanisk verksted til et utstillingslokale under Vegadagan 2017, og forhåpentligvis ved flere fremtidige anledninger. Det var utstillingen "Før alt forsvinner" av Vibeke Steinsholm, Rawdna Eira og Maria Gradin som ble første utstilling i de nye lokalene.

Ustilling fra Hysvær

Utstillingen, som vil være tilgjengelig for publikum gjennom hele Vegadagan, er basert Gradin og Eiras besøk hos Steinsholm i Hysvær. Det var Steinsholm som hadde tatt initiativ til samarbeidet, og invitert de andre kunstnerne hjem til øyværet hun selv vokste opp i, og der hun i dag jobber som fuglevokter. Selve resultatet ble flere fotografier, tekster og lysbilder samlet i en utstilling til heder og påminnelse om øylivet i Hysværet.

Kunstbad

Den offisielle åpningen av utstillingen fant sted med et kunstbad. De tre kunstnerne satte seg ned, sammen med ordstyrer og historiker Ina Andreassen, og fortalte deres tanker rundt utstillingen og tematikken den var basert på. Interessen for arrangementet var nok like stort som publikum. Flere ti-talls mennesker hadde dukket opp for å høre, se og kanskje også føle ”Før alt forsvinner”.

Hva er det egentlig som forsvinner, som dere gjennom denne utstillingen vil bevare? Dette var et spørsmål som ble stilt fra publikum til de tre kunstnerne. Oppsummert var kunstnerne svært enige i at det de ville bevare var samspillet mellom mennesket og natur, og den måten å leve livet på. Øykulturen, og da samtidig utstillingen, ble godt sammenfattet av ordene til Rawdna Eira.

- Naturen forandrer seg på godt og vondt, og menneskene ute i øyene har måttet spille på lag med det. Noen ganger må vi bare huske å puste.