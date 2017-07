Anket dom for overgrep mot stedatter, fikk lengre straff

En mannlig lærer fra Helgeland er i Hålogaland lagmannsrett dømt til 10 måneder ubetinget fengsel for å hatt seksuell omgang med stedatteren sin.

Dette er en straffskjerpelse i forhold til dommen fra Alstahaug tingrett, som dømte ham til åtte måneder ubetinget fengsel.

Lærer domfelt for voldtekt av stedatter Saken har hatt liggetid, og domfelte får derfor strafferabatt. Både han og påtalemyndigheten anker saken.

Dommen fra tingretten ble anket av både tiltalte og påtalemyndigheten.

Stedatteren under 14 år

Handlingen mannen er dømt for fant sted da stedatteren var under 14 år gammel. Da mannen ble dømt i tingretten uttalte professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen Jon Petter Rui til BAnett at seksuell omgang med noen som er under 14 år er å regne som voldtekt.

Mannen var tiltalt for to tilfeller av seksuell omgang. Lagmannsretten frikjente i likhet med tingretten mannen for det ene av disse tilfellene. Lagmannsretten dømte ham imidlertid for det andre tiltalepunktet, i likhet med tingretten.

Valgte å øke straffen

I straffeutmålingen konkluderer retten med at det er skjerpende at mannen var en tillitsperson for fornærmede. Den mener utgangspunktet for straff i denne saken skal være ett år og fire måneder. Saken har imidlertid hatt lang liggetid etter at den var ferdig etterforsket, ti måneder. Mannen kan ifølge retten ikke lastes for dette, og dømmer ham derfor til ti måneder fengsel.

Lagmannsretten øker også erstatningen til fornærmede fra 75.000 kroner til 100.000 kroner.

Det er ikke kjent om saken ankes, og om den er rettskraftig. En anke fra lagmannsretten går til Høyesterett, som kan vurdere å behandle den. Det er i så fall lovanvendelsen under skyldspørsmålet, utmålingen av straffen, og over feil ved saksbehandlingen som kan ankes. Bevisanvendelsen kan ikke ankes, altså at man mener at skyld ikke er bevist.