Havnesjefen: - Ingen planer om utbygging på Værøya

Tidligere ordfører i Brønnøysund Ragnvald Dundas skrev i forrige uke et leserinnlegg i Brønnøysunds Avis. Han stilte spørsmålstegn ved utnyttelsen av Værøya.

Utdrag fra innlegget

"Gårdsøya er mer og mindre utbygd med aktiviteter. Ligger skjermet av Salhus Rognan. Værøya ligger sentralt, åpent og fronter innseilingen til Brønnøysund. I dag er den stort sett uberørt.

Behov for nye sjønære næringstomter medføre at det nå snakkes om å iverksette planlegging og nedsprenging av området. «Verdifullt utviklingsareal for sjønære tomter og aktivitet.»

Ingen tvil om at dette medfører riktighet.......men er det riktig å gjøre dette? Kan det være alternative måter å utnytte Værøya på? Kan yttersiden forbli mer eller mindre uberørt mens innersiden benyttes til «mykere» utnyttelse?

Det har over tid vært snakket om å etablere en kai for cruisebåter på Værøya. Det har og vært ideer om å etablere gangforbindelse til Blomstervika og videre til byen. Det foreligger og idéutkast som viser til hvordan østsiden, mot land, kan utformes.

I BA for kort tid tilbake kom det fram uttalelser om at Værøya sto for tur. Reguleringsplanen for området er godkjent for mange år siden...Kanskje bør kommunen bremse saken. Ta tid til nye vurderinger om dette arealet har andre verdier enn bare å sprenge ned til næringstomter/industri.

Er det urimelig å anmode kommunens ledelse om snarest å gå ut å orientere om de planer som er gjeldende og lik ens hva som er på gang. Herunder ideer kommunen og havna har.", skriver Ragnvald Dundas.

Havnesjefen: - Ingen planer om utbygging

Etter å ha lest innlegget skriver Havnesjef Sølvi Kristoffersen følgende i en mail til BA.

"Det er riktig at Brønnøy Havn eier Verøya, den ble kjøpt i sin tid til fremtidig havneutvikling og er regulert som det.

Verøya har ikke vært oppe til politisk behandling og vi har ingen planer om utbygging der nå. Jeg kjenner heller ikke til at Brønnøy kommune har det."