Festklare trøndere tok sjøveien til Rootsen

Rootsfestivalen virker å være populær utenfor Helgelands-grensene. Lørdag kveld ankom nemlig 80 trøndere med båt fra Rørvik for å delta på festivalen.

Tok en sjanse

Blant disse var Sigurd Torodd Arnø (42) fra Varøya i Nord-Trøndelag. Han hadde fått billett til Rootsen og hadde reist med MS Foldafjord for å komme seg nordover til Brønnøysund.

Båten brukes til vanlig som hurtigbåt på ruten Namsos - Rørvik - Leka, men var for anledningen leid inn for å frakte festivalgjengere.

- Det er andre året vi er med. Det er et kjempeopplegg. Stemningen er hele tiden på topp når vi drar hjemmefra.

Sigurd Arnø forteller at han vurderte å ikke dra på Rootsen på grunn av været, men endte til slutt opp med å dra.

- Jeg tok en sjans, men det var verdt det.

Organiserer tur til Rørvik

Geir Olsen, skipper på MS Foldafjord, forteller til BAnett at båten MS Foldafjord også vil frakte Brønnøy-passasjerer til Rørvikdagan i Namdalen den 29. juli.

- Vår første tur var i fjor. Den gangen hadde vi 80 stykker, og det har vi med i år også. Folk er kjempeglade og fornøyde. De synes at det er flott at vi arrangerer turer med båten.

Olsen oppfordrer brønnøyværinger til å ta seg turen til Rørvik.

- Det er en kjempetur, mener jeg. Folk får opplevd litt av Namdalskysten.

Skipper Olsen forteller at passasjerene på båten som ankom Brønnøysund fikk opplevd litt av naturen på reisen nordover.

- De som ble med synes at det var en fantastisk tur. Vi dro ut mot Torget for at de skulle få oppleve litt av sørhelgelandskysten.