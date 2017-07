Se Fata Morgana live på BAnett i kveld!

Brønnøybandet Fata Morgana satser hardt og godt på eget låtmateriale. De ble belønnet med en femmer på terningen av BAnett da de debuterte under Oktoberfesten i fjor.

Ørnen har landet Fata Morgana knalldebuterte på Oktoberfest.

Glad for å streame lokale rockere

I dag runder de av "teltdagen" under Rootsfestivalen med konsert klokken 21 i festivalteltet. De siste årene har teltet vært fullt med nærmere tusen publikummere under siste konsert.

BAnett sender hele konserten live fra klokken 21.00 (i denne saken).

- Jeg synes Fata Morgana var veldig gode under Oktoberfesten og er glad for at de gir oss muligheten til å sende hele denne konserten live. Da får Sør-Helgeland og resten av verden muligheten til å oppleve denne lokale headlineren, sier BA-redaktør Matti Riesto.

90 prosent egenproduserte låter

Bandet selv synes det er stas å bli streamet i lokalavisa.

- Det er kjempeartig, sier Are Bendiksen.

- Vi må skjerpe oss skikkelig slik at vi ikke spiller feil nå, konstaterer Vegard Benjaminsen.

Bandet er utvidet med koristene Steffen Franco Hollup og Lene Engelsnes for anledningen. De spiller ti låter i kveld, ni egenkomponerte og én coverlåt.

- I tillegg til våre egne låter spiller vi Michael Jackson-sangen "Billie Jean", en cover inspirert av Chris Cornells versjon, sier Benjaminsen.

Må ses på direkten

Fata Morgana ser fram til å vise seg fram på film.

- Vi er stolte av å kunne framføre egenskrevne låter. Det er også ekstra stas at det er Roots, sier Are Bendiksen, som oppfordrer folk til å få med seg konserten.

- Nå kan de som ikke vil ut i regnet se oss hjemme i varmen på nett.

Redaktøren understreker at konserten bare kan sees live, i teltet eller på BAnett.

- Filmen blir ikke liggende på nett hos oss på grunn av rettigheter, dermed får man bare én sjanse fra klokken 21 i kveld og i cirka 45 minutter, sier Riesto.