Mer enn 600 så Fata Morgana live

Brønnøybandet Fata Morgana satser hardt og godt på eget låtmateriale. De ble belønnet med en femmer på terningen av BAnett da de debuterte under Oktoberfesten i fjor.

Ørnen har landet Fata Morgana knalldebuterte på Oktoberfest.

Onsdag rundet de av «teltdagen» under Rootsfestivalen med konsert klokken 21 i festivalteltet. De siste årene har teltet vært fullt med nærmere tusen publikummere under siste konsert.

Sterk konsert

Bandet leverte en sterk konsert. Det er alltid sterkt av et lokalt band å kunne lene seg nesten utelukkende på eget låtmateriale.

– I tillegg til våre egne låter spiller vi Michael Jackson-sangen «Billie Jean», en cover inspirert av Chris Cornells versjon, sa Vegard Benjaminsen før konserten.

Det var andre gang «Billie Jean» ble fremført onsdag kveld, forrige gang var det Leanders som spilte Jacksons klassiker. Også det var en sterk fremføring.

Glad for å streame lokale rockere

BAnett sendte hele konserten live fra klokken 21.00. Totalt fikk 640 seere med seg konserten.

– Jeg synes Fata Morgana var veldig gode under Oktoberfesten og er glad for at de gir oss muligheten til å sende hele denne konserten live. Da får Sør-Helgeland og resten av verden muligheten til å oppleve denne lokale headlineren, sa BA-redaktør Matti Riesto i forkant.

90 prosent egenproduserte låter

Bandet selv synes det er stas å bli streamet i lokalavisa.

– Det er kjempeartig, sa Are Bendiksen tidligere onsdag.

– Vi må skjerpe oss skikkelig slik at vi ikke spiller feil nå, konstaterte Vegard Benjaminsen.

Bandet er utvidet med koristene Steffen Franco Hollup og Lene Engelsnes for anledningen. De spiller ti låter i kveld, ni egenkomponerte og én coverlåt.

Må ses på direkten

Fata Morgana så da fram til å vise seg fram på film.

– Vi er stolte av å kunne framføre egenskrevne låter. Det er også ekstra stas at det er Roots, sier Are Bendiksen, som oppfordrer folk til å få med seg konserten.

– Nå kan de som ikke vil ut i regnet se oss hjemme i varmen på nett.

Redaktøren understreker at konserten bare kan sees live, i teltet eller på BAnett.

– Filmen blir ikke liggende på nett hos oss på grunn av rettigheter, dermed får man bare én sjanse fra klokken 21 i kveld og i cirka 45 minutter, sa Riesto.