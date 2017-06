Kystkommuner kan tjene stort på laksekonsesjoner

Utdeling av nye laksekonsesjoner til høsten kan bli en gullgruve for kystkommuner i Nord-Norge, som kan tjene til sammen mellom én og halvannen milliard kroner på salget av oppdrettstillatelsene. Det kommer frem av en foreløpig vurdering av vekst i landets 13 for produksjon av oppdrettsfisk, skriver Dagens Næringsliv.

Store vekstmuligheter

Den foreløpige vurderingen fra Nærings- og fiskeridepartementet er at 7 produksjonsområder er grønne, 5 er gule og ett er rødt.

- Med denne fargeleggingen legger vi nå et viktig grunnlag for høstens vurdering av vekst i lakse- og ørretoppdrett. Den er også et tydelig signal til oppdretterne om hvordan vi vurderer mulighetene for vekst, slik situasjonen er akkurat nå, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet offentliggjorde 23. mai forskernes første faglige vurderingen av lusepåvirkning på vill laksefisk i produksjonsområdene. Vurderingen, som utgjør den første løypemeldingen før innføringen av det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett til høsten, ble foretatt av en bredt sammensatt ekspertgruppe.

Endelig vurdering til høsten

Beslutningen om hvilke områder som blir tilbudt vekst vil først bli tatt etter at den endelige rapporten om lusepåvirkning i produksjonsområdene, som også tar med data for 2017, foreligger til høsten.

- Jeg varslet i mai at jeg før sommeren tok sikte på å legge frem departementets vurdering av denne første prøvekjøringen, gjennom at det settes en farge på de ulike produksjonsområdene, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Ekspertgruppen har gjort en grundig jobb med å vurdere usikkerhetene i estimatene for de ulike produksjonsområdene. I de områdene ekspertgruppen har stor sikkerhet i sine vurderinger, er det uproblematisk å følge disse. Det er imidlertid noen områder, der usikkerheten rundt vurderingene er stor, og hvor det kan vurderes om man etter en helhetlig samfunnsøkonomisk vurdering og ut i fra en føre-var tilnærming skal avvike fra gruppens anbefalinger.

- I denne første prøvekjøringen, har departementet konkludert med at ekspertgruppens vurderinger skal følges, og vi har med dette avsluttet prøvekjøringen av det nye systemet. Den endelige vurderingen skal skje til høsten, sier fiskeriministeren.

Foreløpig miljøvurdering av produksjonsområdene:

1: Svenskegrensen til Jæren - Lav risiko

2: Ryfylke - Moderat risiko

3: Karmøy til Sotra - Høy risiko

4: Nordhordland til Stadt - Moderat risiko

5: Stadt til Hustadvika - Moderat risiko

6: Nordmøre til Sør-Trøndelag - Moderat risiko

7: Nord-Trøndelag med Bindal - Moderat risiko

8: Helgeland til Bodø - Lav risiko

9: Vestfjorden og Vesterålen - Lav risiko

10: Andøya til Senja - Lav risiko

11: Kvaløya til Loppa - Lav risiko

12: Vest-Finnmark - Lav risiko

13: Øst-Finnmark - Lav risiko