Strålende friidrettsstevne på Sømna stadion

Cirka 50 deltakere, hovedsakelig ungdom under 15, gjorde sitt ypperste på 60-, 100, 600, 800, 3000 og 5000 meter løp, lengde, diskos og kule.

I sistnevnte gren ble det satt en sterk, ny klubbrekord. Tor Dahle kastet 5-kiloskula 11,64 meter, og det holdt til ny rekord i veteranklassen for menn.

Espen Olsen løp 100 meter på 11,83, det er en forbedring på 3 hundredeler fra forrige innsats på stadion 25. mai.

- Jeg er fortsatt et halvsekund unna bestetiden, men det var mer motvind i dag enn sist så jeg er fornøyd med løpet, sier Olsen.

- Blir det ny pers i år?

- Det blir veldig vanskelig i år. Jeg har ikke sjans til å trene nok til å trene nok for det. Jeg har to barn og jobb, så jeg må prioritere andre ting, sier Olsen, som var vakt for politiet denne lørdagen.

Roy Rørmark fra Sømna IL var godt fornøyd med stevnet.

- Vi har rundt 50 deltakere, med store delegasjoner både fra Rana og Sandnessjøen. Det er ikke rekord, men vi er godt fornøyd, sier Rørmark.

Resultater

60m

J-10

1 Bertine Lund 2007 Brønnøysund IL

2 Kaisa Birgitte Graven 2007 Sømna IL

3 Signe Linnea Kjeldsand 2007 SIL

4 Jonette Evensen 2007 Brønnøysund IL

J-11

1 Lykke Bjørkmo-Johansen 2006 Rana IL 9.89

2 Astri Marie Monsen 2006 SIL 10.72

J-12

1 Emma Baustad 2005 Sømna IL 9.60

2 Thea Rørmark Andersson 2005 Sømna IL 10.33

3 Sofie Reinfjord Bredesen 2005 Sømna IL 10.46

J-13

1 Iselin Evensen 2004 Sømna IL 8.85

2 Martine Evensen 2004 Sømna IL 9.43

3 Linnea Dambråten 2004 Rana IL 9.63

4 Hedda Skjerve 2004 SIL 9.68

5 Tiril Charlotte Graven 2004 Sømna IL 9.76

J-14

1 Solveig Bjøru 2003 Sømna IL 8.87

2 Nora Brandsnes Pedersen 2003 SIL 9.11

3 Oda Baustad 2003 Sømna IL 9.25

G-9

1 Petter Sandhei Bjørklund 2008 Rana IL

G-10

1 Amund Nikolai Reinfjord 2007 Sømna IL

2 Heine Grøttheim 2007 Sømna IL

3 Niklas Rørmark Andersson 2007 Sømna IL

4 Adrian Aleksander Olsen 2007 Sømna IL

5 Jarl Amund Arumairasa 2007 Sømna IL

G-11

1 Erling Rønning Føsker 2006 SIL 9.75

2 Andrija Kostic 2006 SIL 10.48

3 Theodor Fournaros 2006 SIL 10.58

G-12

1 Karl Emil Kjeldsand 2005 SIL 9.83

2 Johannes Hamre 2005 Sømna IL 9.92

3 Mathias Henningsen 2005 SIL 11.56

4 Brage Viljar Arumairasa 2005 Sømna IL 11.88

G-13

1 Kajus Zilinskas 2004 SIL 8.73

2 Andreas Monsen Valla 2004 Rana IL 8.80

3 Ahmed Ramadan 2004 Sømna IL 9.98

4 Anders Solli Oppegård 2004 Sømna IL 10.22

100m

J-15

1 Emma Sofie Eriksen 2002 SIL 13,40

2 Lisa Bøe 2002 Rana IL 14,51

3 Elin Bøe 2002 Rana IL 15,26

G-17

1 August Bergh Jacobsen 2000 Sømna IL 13,04

MS

1 Espen Olsen Sømna IL 11,83

600m

J-10

1 Signe Linnea Kjeldsand 2007 SIL

2 Kaisa Birgitte Graven 2007 Sømna IL

3 Jonette Evensen 2007 Brønnøysund IL

4 Bertine Lund 2007 Brønnøysund IL



J-11

1 Astri Marie Monsen 2006 SIL 2,12.76

J-12

1 Thea Rørmark Andersson 2005 Sømna IL 2,22.87

J-13

1 Iselin Evensen 2004 Sømna IL 1,50.62

2 Martine Evensen 2004 Sømna IL 1,50.74

3 Tiril Charlotte Graven 2004 Sømna IL 1,54.49

4 Linnea Dambråten 2004 Rana IL 1,58.14

J-14

1 Nora Brandsnes Pedersen 2003 SIL 1,49.19

G-10

1 Amund Nikolai Reinfjord 2007 Sømna IL

2 Niklas Rørmark Andersson 2007 Sømna IL

3 Heine Grøttheim 2007 Sømna IL

G-11

1 Theodor Fournaros 2006 SIL 2,10.76

2 Erling Rønning Føsker 2006 SIL 2,11.97

3 Andrija Kostic 2006 SIL 2,17.72

G-12

1 Jonas Monsen 2005 SIL 1,51.71

2 Karl Emil Kjeldsand 2005 SIL 2,03.18

G-13

1 Kajus Zilinskas 2004 SIL 1,44.27

2 Andreas Monsen Valla 2004 Rana IL 1,51.52

3 Ahmed Ramadan 2004 Sømna IL 2,17.73

800m

J-15

1 Emma Sofie Eriksen 2002 SIL 2,33.10

2 Johanne Møllevik Rødsjø 2002 Rana IL 2,37.05

G-16

1 Einar Bjøru 2001 Sømna IL 2,26.05

3000m

J-15

1 Johanne Møllevik Rødsjø 2002 Rana IL 11,18.97

MS

1 Kjell Arne Trælnes Sømna IL 9,00.50

2 Andreas Dahle Sømna IL 11,30.24

5000m

KS

1 Mari Brox Sømna IL 18,32.31

MS

1 Lasse Blom Sømna IL 15,21.33

2 Rolv Jørgen Bredesen Sømna IL 17,08.91

3 Ørjar Wærum Evensen Sømna IL 18,07.06

4 Steinar Westerberg Sømna IL 18,07.87

5 Lars Thomas S Kapelrud Sømna IL 18,25.45

Lengde

J-10

1 Kaisa Birgitte Graven 2007 Sømna IL

2 Bertine Lund 2007 Brønnøysund IL

3 Signe Linnea Kjeldsand 2007 SIL

4 Jonette Evensen 2007 Brønnøysund IL

5 Signe Bredesen 2007 Sømna IL

J-11

1 Lykke Bjørkmo-Johansen 2006 Rana IL 3,57

J-12

1 Thea Rørmark Andersson 2005 Sømna IL 3,46

Sofie Bredesen 2005 Sømna IL 3,46

J-13

1 Martine Evensen 2004 Sømna IL 4,25

2 Hedda Skjerve 2004 SIL 4,14

3 Iselin Evensen 2004 Sømna IL 4,12

4 Tiril Charlotte Graven 2004 Sømna IL 3,92

J-14

1 Solveig Bjøru 2003 Sømna IL 4,62

G-9

1 Petter Sandhei Bjørklund 2008 Rana IL

G-10

1 Amund Reinfjord 2007 Sømna IL

2 Niklas Rørmark Andersson 2007 Sømna IL

2 Heine Grøttheim 2007 Sømna IL

4 Adrian Olsen 2007 Sømna IL

G-11

1 Andrija Kostic 2006 SIL 3,53

2 Theodor Fournaros 2006 SIL 3,35

3 Erling Rønning Føsker 2006 SIL 2,98

G-12

1 Johannes Hamre 2005 Sømna IL 3,89

2 Jonas Monsen 2005 SIL 3,37

3 Mathias Henningsen 2005 SIL 3,18

G-13

1 Kajus Zilinskas 2004 SIL 4,87

2 Andreas Monsen Valla 2004 Rana IL 4,50

3 Anders Solli Oppegård 2004 Sømna IL 3,80

J-14 Diskos 750g

1 Oda Baustad 2003 Sømna IL 19,92

KS Diskos 1,0kg

1 Stine Fagerli Sømna IL 23,52

2 Inger Lise Johnsen Sømna IL 22,02

G-16 Diskos 1,5kg

1 Einar Bjøru 2001 Sømna IL 21,60

J-10 Kule 2,0kg

1 Bertine Lund 2007 Brønnøysund IL

2 Jonette Evensen 2007 Brønnøysund IL

J-12 Kule 2,0kg

1 Emma Baustad 2005 Sømna IL 7,21

J-13 Kule 2,0kg

1 Sara Slåttøy 2004 Sømna IL 8,97

J-14 Kule 3,0kg

1 Oda Baustad 2003 Sømna IL 9,20

G-10 Kule 2,0kg

1 Jarl Amund Arumairasa 2007 Sømna IL

G-12 Kule 3,0kg

1 Brage Arumairasa 2005 Sømna IL 8,02

2 Johannes Hamre 2005 Sømna IL 6,21

G-13 Kule 3,0kg

1 Anders Solli Oppegård 2004 Sømna IL 7,14

MV Kule 5,0kg

1 Tor Dahle Sømna IL 11,64