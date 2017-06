25 avganger i uken på Tjøtta-Igerøy i sommer

Fredag kan en gledesstrålende ordfører gi uttrykk for at han er fornøyd med årets sommerruter

– Det er kjempebra. Det blir det samme opplegget som i fjor. Ut fra statistikken i fjor var det mellom 80 og 96 prosent belegg på turene. Det var ikke bare på grunn av raset i Tosbotn. Det var et reelt behov, sier Møller til BAnett.

På Tjøtta-Igerøy vil det mellom 19. juni og 7. august gå fem turer om dagen på sambandet i ukedagene. Lørdager blir det to turer, og søndager tre.

I anbudsperioden ligger det bare inne to avganger per dag, og ingen i helgene.

– Det er flott at TTS og fylkeskommunen klarte å finne en løsning. Jeg har forstått at TTS ga fylket en gunstig pris på sommerruter, så man fikk det til for alle parter, sier han.

Møller mener det ville vært ødeleggende for alle om man ikke hadde fått til en slik løsning.

– Det ville gått ut over tursitene. Det er jo også bra for sambandet Tjøtta-Forvik, det er jo mulig å reise via Vega også, og tilbringe noen dager. Men nå blir det jo nyferge på det sambandet, så det blir nok bra med aktivitet der også. Det er også bra at det blir lett supplering på Vennesund-Holm fra juni, tung supplering i juli og lett supplering i august. Dessuten supplerer jo TTS i pinsehelgen med Ramtind, sier han.

Han er åpenbart glugg fornøyd.

– Det har vært en veldig god prosess, det skal de ha både i TTS og hos fylkeskommunen. Nå håper vi bare på masse folk og godt vær, avslutter han.