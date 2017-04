Per Kåre Hatten åpner strandrestauranten igjen

I mai i fjor bekjentgjorde Per Kåre Hatten at han la ned strandrestauranten på Torget, som åpnet i 2013 .

- Vi har drevet litt i pluss, litt i minus og mye i null, men dette er snakk om å tilpasse seg til virkeligheten. Da Tosenveien forsvant gikk startskuddet for en grundig gjennomgang av økonomien i dette. Tosen-hendelsen ble dramatisk for oss. Vi kan dokumentere 70 prosent nedgang i overnattinger her ute som følge av vei-stengingen. Det ville da være galskap å holde restauranten åpen, sa han.

Nå er det imidlertid klart for ny start. Fredag ble det kjent at restauranten åpner igjen, og åpningsdato er satt til lørdag 20. mai.

- I erkjennelsen i at mennesker kommer til Torghatten for å oppleve stor attraksjon og natur, mener vi at maten og servicen skal være en del av denne helheten, heter det på restaurantens facebookside.