Torghatten Maraton trekker løpere fra hele landet

Neste lørdag, 29. april, er det klart for løpsfest på Torghatten igjen. Torghatten Maraton-sjef Liv Bentzen fra Sport Torghatten opplyser at 130 personer har meldt seg på til de forskjellige klassene så langt.

Fra 3 til 14 maratonløpere

Det er oppsiktsvekkende mange som har meldt seg på til helmaraton. Første året Torghatten Maraton ble arrangert var det bare én løper som gjennomførte hele distansen. Året etter var det tre. I år har 14 meldt seg på.

- Det er helt utrolig bra. Vi har folk fra Lofoten til Oslo som er påmeldt, sier Bentzen.

Blant de påmeldte til helmaraton er Andris Koskevics fra Brønnøy og Leif Magne Øvrebust fra Sømna, i tillegg til folk fra en rekke andre steder i landet.

- Vi har også mange påmeldte til halvmaraton. Der er blant andre Lasse Blom og Mari Brox med, og de er jo raske begge to så det blir spennende å se, sier Bentzen.

I fjor var det over 300 påmeldte i alle klasser, Bentzen håper derfor at flere melder seg på før helgen.

- Vi mangler spesielt folk til trimklassen, barneklassen og til den korteste løpsdistansen 3,6 kilometer. Man trenger ikke løpe på tid for å være med, vi håper at det blir så mange som mulig slik at vi får den løpsfesten vi hadde i fjor, sier maratonsjefen.

- Dette er et stort arrangement for en liten klubb, så vi håper folk støtter opp.

Motivasjon og kafé

Løpingen begynner lørdag formiddag, men før dette - på fredag - er det påmeldingskveld med kafé. Der arrangerer Sport Torghatten i samarbeid med Libris også et motivasjonsforedrag.

- Der kan folk melde seg på og hente startnummer, og få litt påfyll av både kaffe og annet. Morten Åsli kommer for å holde foredrag. Han er pilot, og skal holde sitt foredrag "Kunsten å fly" - som handler om å ta styringen i sitt eget liv. Det blir bra, sier Bentzen.

Hun opplyser at det også i år er engasjert profesjonelle tidtakere, men at det nå økes fra én til to mellomtids-registreringer for å kunne gi publikum mer oppfølging gjennom løpet på maratondistansene.

Bentzen mener det er mange grunner til å ta turen ut til Torghatten neste helg.

- Jeg kan i alle fall love at det er mange som vil være fornøyd med seg selv etter dette. Mange har satt seg egne mål for dette, om det er forbedring av en tid eller bare det å gjennomføre en distanse. Det gir mange flotte historier. Jeg tenker for eksempel på Per Åge Rodahl fra i fjor. Den gleden, å se slike seiere, er det største for meg å oppleve ved slike arrangementer. Det blir også arrangementer for barna i ballbingen, slik at hele familien kan ta turen og se på, drikke kaffe og ungene kan leke. Alle som deltar får flotte medaljer med Torghatten-form. Vinnerene får pengepremier eller gavekort, og vi trekker også premier på startnummer. Så her er det mange grunner til å være med. Kom å bli med! oppfordrer Bentzen.