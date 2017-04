Slipper å sone for besittelse av hasj

En kvinne i 20-årene er i Alstahaug tingrett dømt til 30 dager fengsel for ulovlig oppbevaring av hasj i Sandnessjøen, etter straffelovens paragraf 231. Fengselsstraffen er gjort betinget, med en prøvetid på to år.

Fant 68 gram hasj i kommode

Det var i november i fjor at politiet fant cirka 68 gram hasj i en kommode på soverommet hjemme hos henne.

I retten avga kvinnen en uforbeholden tilståelse, og retten fant det også ellers bevist at hun hadde handlet som det fremgikk i siktelsen. Saken gikk som tilståelsesdom, og retten domfelte henne.

Straffet før

Retten legger til grunn at hasjen var til egen bruk, men at mengden innebærer en viss spredningsfare. Derfor mener retten at det er riktig å reagere med fengselsstraff, om enn betinget, og en ubetinget bot.

Kvinnen er tidligere straffet for bruk av narkotika, i form av bøter, senest fem måneder før beslaget i november.

Vedtok dommen

Hun ble derfor dømt til 30 dager betinget fengsel og 5.000 kroner i bot. Uten tilståelsen ville straffen blitt 36 dager fengsel.

Kvinnen vedtok dommen på stedet.