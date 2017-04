Rådmannen foreslår å bygge ut bredbånd for 1,8 millioner

Formannskapet i Vevelstad skal onsdag etter påske ta stilling til hvorvidt kommunen skal investere 1,8 millioner kroner i utbygging av fibernett i kommunen.

Pengene er tenkt som kommunens bidrag til et tredelt spleiselag mellom kommunen, tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og en eventuell utbygger. Kommunen har søkt om tilskudd til utbygging før, både i 2015 og 2016, uten å få gjennomslag. Tilbakemeldingen fra Nordland fylkeskommune i fjor var at kommunens egeninnsats, som da var satt til 100.000 kroner, var for lav.

Mangler utbygger

Nå innstiller rådmannen altså til at det lages en ny søknad, der Vevelstad går inn med 1,8 millioner kroner i egeninnsats til en utbygging som er grovt beregnet til 5,4 millioner kroner. Dette vil kunne gi et stamfiber-nett fra Horn til Vistnesodden.

Siden februar i år har administrasjonen jobbet med saken, og har vært i kontakt med Telenor, Telia, Signal bredbånd og Breiband.no som mulige utbyggere. De tre førstnevnte har svart at de ikke har planer om utbygging i Vevelstad. Rådmannen opplyser i saksframlegget at i videre kommunikasjon med Signal - som drifter bredbånd blant annet i Vega og Brønnøy - så har denne utbyggeren vist interesse for et møte med Vevelstad kommune for å beskrive kompetanse og infrastruktur.

Visthus og Hamnøya

Rådmannen beskriver følgende mulige bredbåndstraseer:

"Et alternativ er fiber er fra Horn over/i Velfjorden til Lauknes og videre fra Lauknes omtrent parallelt med Fv 17 via sentrum til Vistnesodden. Fra sentrumsområde kan en trekke kabel i Vevelstadsundet eller via radiolink overføre bredbåndsforbindelse til Hamnøya, der bredbåndet kan trekkes i luftlinje eller graves ned i bakken til interesserte brukere. Fra Vistnesodden kan en f.eks. via radiolink få forbindelse til Visthus, derfra lokal fordeling videre til interesserte brukere.

Andre alternativ kan være å bygge ut bredbånd fra eksisterende telestasjoner som Telenor har på Høyholm, i sentrum og Stokkasjøen. Trådløse overføringer kan være den raskeste måten å bygge ut på."

Saken skal opp til endelig behandling i kommunestyret.