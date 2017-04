Ba om fred i verden

Mange steder i Norge og ute i verden har grupper med kristne i dag vandret med korset, for å minnes Jesu gang med korset til korsfestingen.

Tradisjonen ble holdt i hevd også i Brønnøysund. 13 personer vandret til ni poster rundt i Brønnøysund med korset fremst.

I år stoppet forsamlingen ved misjonskirken Sion, Frelsesarmeen, Helgeland Sparebank, Havnesenteret, Brønnøysunds Avis, pinsemenigheten Betel, Brønnøy tingrett, rådhuset og Brønnøy kultur- og kompetansesenter. Ved hver av postene ble det lest en tekst, og forsamlingen ba og sang deretter for de enkelte gruppene postene representerte.

Ba for fred i verden

For mange var kanskje dagens første stopp den mest aktuelle. Dette sett i lys av de mange kontroversielle og omdiskuterte sakene som har preget nyhetsbildet både i Norge og resten av verden det siste året.

Ved misjonskirken talte diakon Gry Netland-Ebbesen om Jesu Kristi død på korset, og uttalte at det var dette som begynte veien frem mot fred og rettferdighet. I bønnen sa prost Sigridur Gudmarsdottir følgende:

- Vi kommer til deg med vår uro og fortvilelse over situasjonen i dagens verden. Vi ber om fred i verden. Vi ber for verdens ledere, at de får visdom, ansvar og medfølelse, og bruker sin makt til alles beste og med ydmykhet søker rett og forsoning.

Fokus på de stor sakene

Overfor BA bekrefter prosten etter vandringen at akkurat denne bønnen var ekstra aktuell i dag.

- I dagens gudstjeneste, i stedet for preken, så har vi klippet ut nyhetsartikler som vi skal klistre på korset. Det er saker blant annet om katastrofene i Syria og Egypt, om situasjonen i Nord-Korea og om det som skjer med det amerikanske demokratiet nå, sier Gudmarsdottir.

- Det er mye å be for i verden akkurat nå, sier prosten.

Og selv om korsvandringsgruppen var liten, så stoppet biler opp, folk tittet ut gjennom vinduene og andre stoppet på gaten i byen for å se på de som gikk med korset.