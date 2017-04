Tatt med 217 gram hasj og 84 gram metamfetamin

En mann i 30-årene fra Alstahaug er i Alstahaug tingrett dømt til 260 timer samfunnsstraff for besittelse av narkotika.

Tilsto alt

Mannen oppbevarte ifølge siktelsen fra Politimesteren i Nordland 84 gram metamfetamin, 217 gram hasj og 25 tabletter på 300 milligram av merket Lyrica på en adresse i Sandnessjøen. Han skal også ha brukt både hasj, amfetamin og metamfetamin.

Da mannen møtte i tingretten nylig erkjente han forholdene, og ga en uforbeholden tilståelse.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 10 måneder fengsel, hvorav 30 dager betinget. Retten kom til en annen konklusjon.

– For egen bruk

Mengden stoff gjør oppbevaringen til en grov narkotikaovertredelse, og dette er bærende for straffeutmålingen. Det er også skjerpende at mannen tidligere er straffet for narkotikaforbrytelse.

Han forklarte i retten at narkotikaen var ment for egen bruk, men retten mener mengden innebærer en betydelig spredningsfare.

På den andre siden legger retten vekt på mannens tilståelse, og at saksbehandlingen har tatt unødvendig lang tid, som formildende.

Rusfri, slipper fengsel

Uten hensynet til mannens rehabiliteringssituasjonen er retten enig i at ti måneder fengsel ville vært en riktig straff, med et fradrag på en måned for lang saksbehandlingstid, slik at den endelige straffen kunne være ni måneder.

Mannens utsikter til rehabilitering anses imidlertid å være gode, og det vektlegges også. Før han ble pågrepet i 2016 hadde mannen brukt hasj i ti år, og amfetamin i 2-3 år. Han har etter pågripelsen klart å holde seg rusfri i 10 måneder etter pågripelsen, og derfor mener retten at samfunnsstraff var riktig straffereaksjon.