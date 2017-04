Brønnøyværing leter etter kreftens akilleshæl

Harald Alfred Stenmark er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og har jobbet der siden 2007.

På universitetet jobber han med en gruppe forskere som har som mål å finne måter å bekjempe kreft.

Senter for fremdragende forskning

Stenmark og hans team søkte om å få status som Senter for fremdragende forskning (SFF), en status som tildeles av Forskningsrådet.

I 10 år fra innvilgelsen skal de som tildeles en slik status forske på et internasjonalt toppnivå i de respektive feltene de søker om SFF-status i.

Stenmark og teamet har lenge forsket på hvordan kreftceller og hvilke svake sider kreftcellene har.

Dette har de gjort med mål om reprogrammere celler til å bli ufarlige.

- Dette skjer i to faser. Først prøver vi å identifisere kreftcellens svake punkter, noe vi forsker på de første fem årene. Når disse "akilleshælene" er funnet skal vi utnytte dem til å reprogrammere kreftcellen. Til det bruker vi enten legemidler eller gentesting.

En måte å sloss mot kreft på

Han mener at reprogrammering har en stor rolle å spille i kreftcelle-bekjempelse.

- Dette er absolutt en måte å sloss mot kreften på. Vi håper at vi i løpet av disse 10 årene finner nye måter å behandle kreft på. Det er det som er målet, sier han.

Stenmark forteller at han og hans medforskere ikke vil begrense seg til å forske på en enkelt krefttype.

- Utgangspunktet vårt er at vi vil se på kreft generelt. Vi har blant andre med en ekspert på lungekreft og en på leukemi. Vi har ikke lyst til å binde oss til en enkelt krefttype.

Kreftforskningspris

Stenmark ble i 2014 tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris av Kong Harald for sitt grunnforskningsarbeid. Han ser tilbake på utmerkelsen som et stolt øyeblikk.

- Jeg har vært heldig og ledet en god forskningsgruppe som har gjort det bra. Vi jobber jo med det vi jobber med fordi vi synes det er interessant og for å gjøre en forskjell, og da er en sånn pris en ekstra motivasjon, sier han.

Selvutnevnt brønnøyværing

Stenmark er opprinnelig fra Finnmark, men bodde majoriteten av ungdomsårene i Brønnøysund. Han forteller riktignok at tilknytningen til Brønnøysund har falt litt bort med årene.

- Jeg har ingen familie i Brønnøysund lenger. Både min mor og mine brødre bor nå i Trondheim.

Det blir neppe et besøk til byen med det første.

- Jeg har ingen umiddelbare planer om å komme tilbake, forteller han

Og legger leende til:

- Men det er fint der om sommeren.