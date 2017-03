Sa at han kjørte bilen, det skulle han ikke gjort

Mannen, som er i 20-årene, er i Brønnøy tingrett dømt til 24 dager betinget fengsel for falsk forklaring under forsikring, etter den gamle straffelovens paragraf 163.

Politiet: Tiltalt mann løy bevisst for retten Fortalte retten at det var han, og ikke en promilletiltalt mann som kjørte bilen.

Sa han hadde kjørt

Ifølge tiltalen fra Statsadvokatene i Nordland forklarte han seg uriktig under en hovedforhandling i Brønnøy tingrett i mars 2015.

Han var da vitne i en sak mot en kamerat, som blant annet var tiltalt for ruspåvirket kjøring. Han forklarte for retten at han hadde kjørt bilen på den aktuelle strekningen, noe han ifølge tiltalen forklarte bevisst uriktig, selv om han hadde gitt forsikring til retten som vitne.

Dette er blant annet grunngitt i forskjellen på tiltaltes forklaring i retten, og forklaringen hans i politiavhør.

Mente politiforklaring var feil

Ifølge dommen fra Brønnøy tingrett, skal tiltalte ha forklart at han aldri mente å avgi en bevisst uriktig forklaring for retten tilbake i 2015. Han ga uttrykk for at han mente at politiforklaringen hans må ha kommet feil ut, og var misforstått.

Han hadde blitt avhørt av en politistudent, og politimannen som forklarte seg om avhøret hadde ikke vært til stede da det ble gjennomført. Han sa imidlertid at man alltid var nøye med å opplyse om vitneansvaret for vitner, og at man alltid kvalitetssikrer slikt når avhør gjennomføres av politistudenter.

Mener fortsatt at han kjørte

I dette avhøret skal mannen fra Brønnøy ha forklart at kameraten hadde kjørt bilen, mens han selv hadde vært passasjer. Under hovedforklaringen i 2015 forklarte han ifølge rettsboken at det var han som hadde kjørt bilen, og ikke kameraten, som like fullt ble dømt.

Denne forklaringen gjentok han under hovedforhandlingen nylig, han står altså fortsatt på at han hadde kjørt bilen.

Retten mener at tiltaltes forklaring for politiet var så detaljert på visse punkter, at det virker unaturlig at den skal ha vært oppkonstruert. Retten mener at han har forklart seg falsk, etter å ha avgitt forklaring, og at dette var for å beskytte kameraten mot straff.

Politisomling ga betinget fengsel

At mannen er domfelt tidligere tillegges ikke vekt, da de tidligere forholdene er av annen art.

Retten mener videre at falsk forkalring er et område der allmennpreventive hensyn veier tungt, og en klar hovedregel er ubetinget fengsel.

Dommerfullmektig Magnus Rognhaug avviser i straffeutmålingen å kunne dømme mannen til samfunnsstraff, og mener at hovedregelen om en ubetinget fengselsstraff bør følges, imidlertid har saken hatt e ganske lang liggetid, totalt ett år og ni måneder.

Derfor valgte retten å dømme mannen til 24 dager betinget fengsel med to års prøvetid. Han må også betale saksomkostninger på 2.000 kroner.

Mannens forsvarer, advokat Tore Walle-Jensen, har ikke besvart BAnetts henvendelse.