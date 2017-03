Bastesen bytter til Hordaland

Steinar Bastesen fikk som kjent førsteplass på Kystpartiets liste i Troms til høstens stortingsvalg. Men torsdag kveld kom følgende pressemelding fra Kystpartiet Hordaland:

- Steinar Bastesen har trukket sitt kandidatur til 1. plass på stortingslisten for Kystpartiet i Troms, og har takket ja til å stå på 1. plass for Kystpartiet i Hordaland. Vi i Bergen og Hordaland er glade for at nestoren Bastesen har valgt å representere nettopp vårt betydningsfulle fylke. Samt at senioren Dan Odfjell (78) sterkt støtter opp under oss - og slik som alltid ønsker å fremme Kyst-Norges interesser.

Pressemeldingen er signert Harald Kremner og Kurt I Pedersen i Kystpartiet Hordaland.