Coop gir bort store mengder julebrus og pepperkaker

Matvarekjeden Coop må kvitte seg med 96 paller med julebrus og 30 halvpaller med pepperkaker før 1. april, skriver Nettavisen.

Dette tilsvarer cirka 100.000 flasker julebrus.

Brusen og pepperkakene skal deles ut gratis, men vil bare deles ut pallevis. Varene har "best før"-dato før desember og vil dermed ikke holde seg gode fram mot jul.

Ifølge Nettavisen skal flaskene utgjøre en panteverdi på 105.000 kroner.

Feilberegninger

Kommunikasjonssjef i Coop Harald Kristiansen sier til Nettavisen at feilberegninger og priskrig kan ha skyld i det store antallet brusflasker som kjeden sitter igjen med.

- Det er litt vanskelig å si hvorfor vi bli sittende igjen med 100.000 flasker julebrus. Det tyder på at vi har bommet litt på bestillingen. Det kan ha sammenheng med at vi trodde vi skulle selge mer enn i 2015. Priskriger på sånne produkter kan også spille en rolle, sier han.

Annonseres på Finn

Kommunikasjonssjefen opplyser også om at brusen og pepperkakene vil bli annonsert på Finn - og at det dermed ikke er vits å stille seg i kø utenfor Coop.

- Primært håper vi å kunne gi bort brusen mot avhenting i deres nærmeste Coop-butikk til lag eller foreninger som kan få bruk for den i forbindelse med lokale arrangementer. Det er derfor ikke førstemann til mølla som gjelder for Finn-annonsen, og vi ber om en kort begrunnelse.

Sjekk annonsen her.

Vil ikke skje i Brønnøysund

BAnett tok kontakt med daglig leder i Coop Brønnøysund Jan Olav Osen. Han bekrefter at Coop i Brønnøysund ikke har det samme brus-problemet som matvarekjeden har i Oslo.

- Det er ikke et problem vi har her i Brønnøysund. Vi har vel mer eller mindre solgt ut julebrusen vi hadde her, sier Osen.