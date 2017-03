Bruker egne erfaringer som pårørende til å hjelpe andre

Treffpunkt er Kreftforeningens møteplass for barn og unge som er pårørende eller etterlatte, og foregår på Slottet i Brønnøysund annenhver onsdag. På treffpunkt for barna mulighet til å snakke med hverandre og voksne om situasjonen de er i.

For alle pårørende

Tilbudet er for de mellom 6 og 16 år, finnes i de fleste kommuner, og er for alle pårørende, ikke bare om det gjelder kreft.

—Det kan også være for sorg i livet, eller andre psykiske påkjenninger, sier Sandra Stein Øksnes.

Hun er en av to ledere for Treffpunkt i Brønnøysund. Hun og søsteren Silje Steins engasjement for denne saken springer ut av deres egen historie som pårørende.

Mistet moren

– Mamma fikk kreft. Hun fikk en brå beskjed om at hun bare hadde tre til seks måneder igjen. Men vi fikk tre år med henne, sier Sandra.

Det kan ofte være vanskelig for pårørende å sette seg inn i den sykes situasjon.

—Hun følte seg litt alene, pårørende kan ikke alltid forstå hvordan de har det. Som pårørende har det nesten vært verre, mente mamma. Og vi er voksne, sier Silje.

—Hva med unger? legger Sandra til.

Et fristed

De håper at deres erfaring i det minste kan være til noe nytte.

—Vi har en erfaring som kan være god å ha, for å hjelpe andre i samme situasjon, mener de.

Kreft har kanskje vært litt tabu, både for den syke og de pårørende, selv om det er litt lettere nå.

—Dette skal være et fristed der man kan komme litt vekk fra det tunge, sier Silje.

Krafttak med russen

I år er det dessuten det niende Krafttak mot kreft. Målet med Krafttak mot kreft er noe som står dem begge nær.

—Det er for dem som ikke kan helbredes, men som kan få flere gode år, sier de.

I år som i fjor er det russen som skal stå for krafttaket.

—Brønnøyrussen 2017 deltar på krafttak mot kreft fordi det er en viktig sak for oss. Krafttak mot kreft er det aller viktigste vi kommer til å gjøre i løpet av hele russetiden, det har virkelig blitt en hjertesak. Mange i russekullet har familie som er rammet eller har vært rammet av kreft, derfor er vi også bøssebærere for hverandre, noe som gjør det ekstra viktig. 2 av 3 overlever kreft, Brønnøyrussen ønsker å være med å redde den siste, representant for Brønnøyrussen Lone Hagen Okstad til BA.

Å gjøre uhelbredelig kreft levelig er noe de ønsker å bidra til.

—Vi samler inn penger for dem som lever med en kreft de i dag ikke blir friske av. Penger som skal brukes på forskning, ulike tilbud til kreftpasientene og deres pårørende. Det er klart vi ønsker å bidra til det, sier hun.

Stiller med 70 russ

Hun omtaler årets russekull som fantastisk, og i år stiller omkring 70 russ.

—Samarbeidet mellom Kreftforeningen og Brønnøyrussen har vært kjempefint de siste årene. Vår kontaktperson har vært utrolig behjelpelig. Fjorårets russekull knuste alle rekorder noe som selvfølgelig motiverer oss andre, sier Okstad.

De har bøssebærere i Brønnøysund, Vega og i Velfjord, torsdag 9. mars. De bruker også Vipps og innsamling på nett.

—Ta oss vell imot, oppfordrer hun.