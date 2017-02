Nordnorsk humor i særklasse

Den ene artisten etter den andre ble parodiert, noe som resulterte i latterbrøl og trampeklapp fra de rundt 300 betalende i publikum. Halvannen time fullpakket av humor fra to menn som overhodet ikke tok seg selv høytidelig, og med en fullsatt sal å levere til.

Showet startet med Frank Arne Olsen som fortalte om ideen og spekulasjonene i hva showet skulle hete. Inn på scenen kom samen som nok hadde misforstått det hele da Olsen fortalte om sin egen åpning, Franks åpning. Finn Arild Selsnes, utkledd som same, entret scenen mens han for full hals sang på fransk. Hvor fransk det var, vet bare Selsnes selv, men årsaken var like enkel som genial. Det måtte bli fransk i og med at showet skulle ha fransk åpning. Det var da det hele tok av og satte standarden for resten av showet.

Naver og dialekter

Hele showet bar preg av å være både gjennomtenkt og gjennomført. Den ene perlen etter den andre rant ut av munnen på de to herrene. Samen var trist og lei og skulle få trøst, men det hjalp ikke og han sang av full hals om sin store kjærlighet, som viste seg å være en politikvinne som var kommet for å arrestere den noe tjuvaktige samen. Han hadde nemlig et mål om å starte egen reindrift og hadde vært og stjålet rein. Dessverre ble det ikke noen stor flokk av tyveriet da han hadde stjålet to bukker.

Videre på programmet fikk vi bli kjent med en «naver». Han hadde ut fra egen facebookprofil et herlig liv med både nyvasket hus og en god jobb, noe som overhodet ikke stemte. Det hele ble fremstilt på en måte som utløste både latter og antakelig en tankevekker om hva de sosiale medier er i stand til hos publikum.

Innimellom innslagene var samen på pletten og fortalte den ene vitsen etter den andre.

—Når vi lager slike show, så forsøker vi å basere det på egne erfaringer og opplevelse. De fleste er sanne, tror jeg, sa Olsen og skildret ganske så levende om da de skulle til Sogn og Fjordane for å opptre der.

—Å finne veien var ikke enkelt, særlig siden de ikke forsto den nordnorske dialekten, sa Olsen i et lengre foredrag om reisen til Vestlandet.

Pollen og politi

Mosjødialekten fikk også gjennomgå da han fortalte om sin overnatting på hotell hvor han trodde det spøkte. Forklaringen var nok en helt annen. Klikkingen og klakkingen kom ikke fra spøkelser, men av måten de snakket på i Mosjøen.

Også denne gangen hadde de med politimannen Cliff Arne. Han var som vanlig skikkelig forbanna, og denne gangen gjaldt det parkeringsbøter. På et levende språk med mange morsomme beskrivelser av egen hverdag, fikk vi innblikk i hvordan han klarte bli av med parkeringsvakten.

Parodierte flere artister

At det gjennom høsten har vært flere tv-show hvor programlederne hadde felt noen tårer, gikk heller ikke upåaktet hen. I en meget god parodi av Bjarne Brøndbo fikk vi være med på et show med både Mari Boine som sang DDEs «E6», Kari Bremnes med «titusen tommeltotta» og Willy Nelson, med sangen «Har du fyr». Med en strigråtende Brøndbo fikk publikum seg atter en latter.

—Æ e like lettrørt som syltetøy, sa Olsen da han parodierte Brøndbo.

Latteren og applausen ville ingen ende ta da Olsen levde seg inn i de ulike rollene på scenen. Det hele meget overbevisende gjennomført.

Blondinevitser og vesterålsk sjarmør

Også denne gangen fikk vi oppleve Finn Selsnes som kvinne. Utkledd som blondine på sydenreise, uten mannen, danset han i miniskjørt og nettingstrømpebukse til publikums store begeistring.

I tidligere show har «Honningsvågrevyen» hatt med karakteren fra Vesterålen som var på kvinnfolkjakt. Denne gangen hadde han startet et eget danseband i beste svenskestil, men dog uten hell. Haltende måtte han forlate scenen, men lovnad om at han neste gang skulle ha seg dame. Til tross for sin uflaks klarte han allikevel å sjarmere en dame i publikum.

I spillet klarte Olsen å få en dame opp på scenen. Åse Møller hadde bursdag og fikk overrakt gave fra artistene.

—Nå har jeg fått kjent på et damekinn og det er vel det nærmeste jeg kommer, sa Olsen og la like gjerne overrekkelsen inn i spillet.

Publikum i ekstase

Det var ikke bare Møller som hadde bursdag under forestillingen. Fra Vega hadde en hel vennegjeng «rømt» for å feire bursdag.

—Per-Anton blir 60 i morgen og hva er vel bedre enn å feire her sammen med denne gjengen fra Honningsvåg. Showet var gjennomført, morsom og vi har ledd på oss smerter i magemusklene. To timer med latter gjør godt. Alle innslagene var gode og vi har virkelig hatt en helsebringende aften. Latter er helsebringende og det har vi i aller høyeste grad fått i dag, sier vennegjengen fra Vega.

Fornøyde artister og arrangør

—Vi har utsolgte billetter overalt. Dette er fantastisk og vi er kjempefornøyde med både respons, billettsalg og våre gjester, forteller Roar Møller og Jens Richard Jensen etter forestillingen på Kred.