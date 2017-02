Dramatikk uten drama

For å ta det hyggelige først, så er det hyggelig når det er teaterbesøk på samfunnshuset. Det kommer et halvt hundre mennesker. Det kunne vært flere, men det er nok til fin teaterkaféstemning før forestillingen.

Trenden med at forfattere og skuespillere må by på seg selv for å selge kunsten, kan man mene mye om. Kan det ikke svekke opplevelsen å møte skuespilleren som seg selv like før forestillingen? Er ikke forestillingen nok i seg selv? Men Anette Hoffs korte møte med oss før stykket starter blir en fin markering av at det er sjeldent teaterbesøk i byen. Hun er gjest i Brønnøysund, og vi er teatergjester. Cæsar-stjernen forteller om stykket, og virker oppriktig glad for å være i samfunnshuset.

Forestillingen i seg selv åpner med at hovedrolleinnehaver Marit Adeleide Andreassen preenterer seg selv, en kvinne som bor i et hus. Et hus hun elsker, en mann hun elsker. Men hvor er han? Kommer han ikke snart? Scenografien er enkel, utover stykket brukes små endringer til å flytte oss fra sted til sted. Og i tid? Eller kanskje ikke. Samtidighet er et av stykkets nøkkelord. Hvordan har andre det nå? Hva skjer med de som ikke har vår sikkerhet, flyktninger. Hva skjer når vi rives ut av tryggheten vår? Historien om kvinnen, hennes venninne og hennes mann flettes inn i scenarier med katastrofe, flukt og ondskap.

Hovedrollens stille monolog og tanker om eget liv introduserer oss for henne, og i den første dialogen med venninnen fungerer deres rytmiske repetisjoner av hverandre godt. Absurd og komisk. Men etter hvert som vi flytter oss mellom ulike skjebner, så slutter stykket å engasjere. Her er replikkvekslinger, men det meste sies mot publikum. Dramatikken spilles ikke, den fortelles. Dramaet uteblir. Det blir "tell" og ikke "show". Betegnende nok funderer hovedrolleinnehaveren selv rundt samtidighet, som stykket skal få oss til å reflektere rundt. Monologer kan fungere, men da må vi bli bedre kjent med personene enn dette. Her blir tekstene ikke sterke nok. Noen få ganger kjenner vi frykten og ondskapen, i beretningen om de som brennes inne "fordi noen andre har ønsket det slik". Men litt for ofte blir det dramatikk uten drama, noe man like gjerne kunne lest selv. Kanskje er det selve premisset som er vanskelig - det blir noe forsert over norske hverdagslivproblemer stilt opp mot flukt, vold og død.

Dramatiker Arne Lygre skriver samtidsdrama. Det trenger vi. Syria-krigen har ikke gjort "Jeg forsvinner" fra 2011 mindre aktuelt, men stykket sliter med å la oss kjenne skjebnene tett på kroppen. Bruken av nordnorsk dialekt er fin, og gir en viss nærhet. Og skuespillerne er gode, spesielt samspillet mellom Andreassen og Hoff, men det er akkurat samspill det blir for lite av her.

Matti Riesto