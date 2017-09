Livet på Aursletta på TV i november

Det populære programmet "Der ingen skulle tru at nokon kunne bu" har vært en stor suksess for NRK siden det ble sendt første gang i 2002. Høsten 2013 ble det vist fra Bønå som ligger innerst i Vistenfjorden. I samme program var NRK også på Aursletta rett over fjorden på besøk hos ekteparet Kaia og Bjørnar Aarstrand. Nå har NRK vendt tilbake og filmet i tre omganger. Søndag 19. november vises programmet fra familien vist på NRK.