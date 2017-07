Hornstind settes i drift

Den nye hybridferja til Torghatten Trafikkselskap settes i drift i Tjøttabassenget fredag. Første tur går fra Forvik klokka 09.45. Dato for når ferja skulle settes i drift har vært endret flere ganger, men Inger-Gunn Sande i Nordnorsk Kommunikasjon forsikrer, på vegne av TTS, at dette er endelig dato og tidspunkt for jomfruturen i sambandet.