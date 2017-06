Fylkesmannen vil frede deler av Visten

Fylkesmannen i Nordland skriver på sine nettsider at de har oppsummert høringsinnspillene til forslaget om å etablere Kaldvågfjorden og Innhavet marine verneområde (Hamarøy), Karlsøyfjorden marine verneområde (Bodø), Nordfjorden marine verneområde (Rødøy) og Innervisten marine verneområde (Vevelstad). Dette er et arbeid fylkesmannen har gjennomført på oppdrag fra Miljødirektoratet .

Endret etter høring

Verneplanarbeidet for Innervisten marine verneområde er avsluttet. Det er gjennomført en offentlig høring som ble avsluttet 4. april 2017. Det er også arrangert folkemøte og møter med kommunen. Fylkesmannen har oppsummert de innkomne høringsinnspillene og laget en tilrådning om vern som ble oversendt Miljødirektoratet den 6. juni 2017.

Verneområdet er redusert til bare å gjelde Innervisten, innenfor terskelen i Aussundet. Dette på grunn av kommunens innspill, eksisterende akvakulturvirksomhet og betydelig aktivitet knyttet til brygger, flytebrygger og ferdsel. Dermed endres planarbeidets navn fra « Vistenfjorden marine verneområde » endres til «Innervisten marine verneområde».

Verneverdier og verneformål

Vistenfjorden inngår som ett av åtte områder i kategorien Fjorder i marin verneplan. Den ytre delen av Vistenfjorden (Ytre Visten) er en typisk fjord for regionen. Den har en bred og dyp åpning mot Mindværfjorden utenfor, med en terskel på 190 m dyp og største dyp i fjorden innenfor på ca. 225 m. Ved Kvalvågen skiller en terskel på ca. 5 m Indre Visten fra fjorden utenfor.

Den indre delen av fjorden (Indre Visten) utgjør 4 km2 og har et største dyp på ca. 205 m. Den indre terskelen reduserer utskiftningen av vann og det går år mellom hver gang bunnvannet i Indre Visten fornyes. Det er imidlertid ikke påvist oksygensvikt i bassenget, sannsynligvis fordi den indre delen av fjorden er lite påvirket av menneskelig aktivitet og at vassdragene rundt er næringsfattige, og dermed tilfører forholdsvis lite organisk og uorganisk materiale til fjorden.

I de indre delene går fjorden over i meromiktiske innsjøer. Dette er innsjøer med ferskvann i øvre vannlag og saltvann i nedre, hvor sammensetningen av bunndyr og zooplankton i stor grad henger sammen med både det marine miljøet i fjorden og den spesielle hydrografien i vassdragene. Det finnes også marine grotter i området.

Vistenfjorden er undersøkt av marinbiologer. Ytre Visten har en rik fauna representativ for en åpen fjord i denne landsdelen. Indre Visten har også en spesiell fauna med forekomst av arktiske og nordlige kaldtvannsarter. Her finnes bl.a. haneskjell. En omfattende marinbiologisk undersøkelse i 1983 viste at bare 35 prosent av artene i bunnfaunaen er felles for indre og ytre fjord.

Verneformålet er å ta vare på de særegne og/eller representative naturtypene i fjorden. Dette inkluderer bunnen og bunnlevende organismer, men også organismer i vannmassene hvor disse inngår i verneverdiene, det vil si i de indre delene av Vistenfjorden.

For Vistenfjorden foreslås Indre Visten som referanseområde hvor det blir forbud mot reketrål og andre redskaper som slepes under fisket og som kan berøre bunnen. I tillegg vil det ikke være tillatt med akvakulturvirksomhet som innebærer fôring og dermed utslipp av næringssalter og organisk materiale. Dette for å ivareta referanseområdet slik det er i dag for videre forskning og overvåking.