Får ikke løst billett på Kjella

De siste dagene har det ikke vært mulig å betale med vanlig betalingskort i Tjøttasambandet. Ifølge driftssjef Jarle Rodahl skyldes dette at en basestasjon hos Telenor er ute av drift.

Gratispassasjerer

- Betalingsterminalen går over på reserveløsning slik at vi ikke får opprettet et nytt kort. Årsaken til dette er strømbrudd på en basestasjon, denne basestasjonen har vært nede ganske lenge. Det var ikke tilgang til nettet i går kveld eller i formiddag. Vi må bare vente til basestasjonen er oppe og går igjen, sier Rodahl.

Ferjepassasjerer som har investert i nytt ferjekort kan gjøre opp for seg, passasjerer som ønsker å betale med VISA-kort får ikke betalt for reisen. Dermed taper TTS penger.

- Vi er helt avhengig av at Telenor får opp basestasjonen. Det er betalingsterminalen som er problemet og dette skulle vi gjerne vært foruten, men vi er avhengig av en tredjepart, sier Rodahl.

Telenor beklager

Bjørn Amundsen er dekningsdirektør i Telenor Norge og bekrefter at basestasjonen på Mindlandet har vært lenge ute av drift.

- Dette har vært en svært komplisert sak hvor basestasjonen på Mindlandet har blitt ødelagt av lyn og torden to ganger på én måned. Det er gjort omfattende skader som det har tatt tid å reparere samt å skaffe de nødvendige spesialdelene, sier Amundsen.

Han sier videre at dette i praksis betyr at denne basestasjonen mer eller mindre har vært ute av drift i en liten måned, men skal ifølge dekningsdirektøren har vært fulgt opp av Telenor nesten hver dag for å få en nødvendig spesialdel på plass.

- Entreprenør er på vei ut i dag da de siste delene ankom i går. Vi er enige i at dette er for lang tid og beklager det sterkt mot våre kunder. På den andre siden er det umulig å gardere seg mot slike omfattende skader etter lynnedslag, avslutter Bjørn Amundsen.