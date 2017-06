Folkemøte om Via Ferrata på Vega

Aktiv Vega er et formelt samarbeid mellom rorbubedriftene på Vega som har tatt initiativ til å få etablert en Via Ferrata på Sundsvoll. Aktiv Vega har gjennomført en forstudie og arbeider med et forprosjekt som skal danne et grunnlag for om dette skal realiseres. I denne forbindelse blir det arrangert et åpent orienteringsmøte på Folkets Hus på Gladstad tirsdag kveld.

Målet er en spektakulær klatretrasé, helst med varierende vanskelighetsgrad i Ravnfloget. I en artikkel i Brønnøysunds Avis i oktober 2016 opplyser Ove Mortensen i Aktiv Vega at forprosjektet er prissatt til 470.000 kroner. Sammen med Yes Norway har Aktiv Vega vært på befaring flere steder på Vega for å finne et egnet sted å lage en Via Ferrata, valget falt på Sundsvoll. Målet er at forprosjektet skal danne et grunnlag for en beslutning om det skal bygges en Via Ferrata. Dette er italiensk og oversettes til jernvei eller klatresti. Stålkabler, bøyler, stiger og broer installeres på en klatrerute og gjør det mulig å klatre i fjellet uten tau og kiler. Via Ferrata er relativt nytt i Norge, men i løpet av de siste årene har det kommet flere klatrestier, de fleste av dem tilbyr guidede turer med erfarne klatrere som veiledere og hjelpere under turen.

Under møtet på Folkets Hus skal det orienteres om planene, budsjettene og i tillegg deltar Runar Carlsen fra Norsk Boltefond.