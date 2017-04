Vega kjemper for innflytelse i HK

Under behandlingen av saken om eierstrategi i Helgeland Kraft AS i formannskapet på Vega, ble ordfører Andre Møller erklært inhabil ettersom han sitter i styret i HK. Varaordfører Hilde Sprækenhus la frem et alternativt forslag til rådmannens innstilling. Forslaget fra varaordføreren ble vedtatt og forutsetter at rådmannsgruppens anbefalinger om felles eierstrategi for HK er grunnlag for en politisk prosess før endelig behandling i selskapets generalforsamling. Varaordfører får fullmakt til å kontakte de andre eierkommunene for å jobbe frem en politisk enighet om en felles eierstrategi.

I mandatet for forhandlingene foreslås det at dagens ordning med distriktsvis styrerepresentasjon i morselskapet videreføres og dagens ordning med stemmerettsbegrensning videreføres. Formannskapet er i utgangspunktet skeptisk til å endre gjeldende omsetningsbegrensing, men delegerer fullmakt til varaordfører for å forhandle med de øvrige kommuner vedrørende rådmannsgruppens punkt 2.2. I dette punktet står det blant annet at rådmannsgruppen foreslår at gjeldende omsetningsbegrensning, at kun de 14 eierkommunene kan være aksjonærer i selskapet, ikke videreføres ved omdanningen til konsern.

Resultatet av forhandlingene skal legges frem i formannskapsmøtet 4. mai, dagen før generalforsamlingen i HK 5. mai.