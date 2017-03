Kommunal støtte til felling av kråker

Vega Jakt har søkt om kommunalt viltfondsmidler til skuddpremie på kråke. Målet er å bekjempe og begrense kråkebestanden på Vega betydelig. For å gjøre dette skal det fanges eller felles 300 kråker per år. I 2015 ble det skutt 121 kråker på Vega.

Søknaden skal behandles i formannskapet i kommunen fredag. Rådmannen innstiller i sitt saksfremlegg at det innvilges et engangstilskudd på inntil 10.500 kroner. Dette skal dekkes av tidligere avsatte midler til «kommunalt grunneierlag» med formål predatorbekjempelse.

Vega jakt har i dag en skuddpremie på 35 kroner per kråke. Dette skal ikke ha gitt ønsket respons. Et tilskudd fra kommunen vil doble premien til 70 kroner per kråke.