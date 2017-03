Bygger ut fiber for 11 millioner

Vega kommune har nylig signert intensjonsavtale om fiberutbygging i grendene med selskapet Signal Brebånd AS. Dette er fase to i et større fiberutbyggingsprosjekt.

"Dette blir et veldig bra prosjekt. Målsettingen er at det skal være ferdig innen utgangen av 2017. Kostnadsrammen er cirka 11 millioner kroner som er en kostnadsfordeling på Signal, Vega kommune og staten", skriver ordfører Andre Møller på Facebook.

Til BAnett opplyser Møller at det dreier seg om en tredeling av kostnadene, med cirka 3,6 millioner kroner på hver av partene.

Det skal i løpet av kort tid holdes informasjonsmøter i grendene med bredbåndselskapet og kommunen. Et av vilkårene for avtalen er at det blir minimum 50 prosent oppslutning av kundegrunnlaget.

Målet er at arbeidet med graving skal starte rett etter påske i et område ut mot ytterbygda og området med Vega Havhotell vil bli prioritert først, men Møller tror det trolig blir to-tre gravelag.

"Sundsvoll og Grimsøy skal vi finne en løsning på i slutten av prosjektet. Det er et enstemmig kommunestyre som har vedtatt dette", skriver Andre Møller.