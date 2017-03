Vega Songlag slår til med ny revy

Den tar opp lokale, dagsaktuelle tema som søppel, ferjetrafikk og lørdagsavisa. ”Hallo Heime” er satt sammen av sketsjer og revyviser, med 13 aktører på scenen og to musikere. Revyen settes opp på Vega samfunnshus lørdag kveld, med revykafé før og etter forstillingen.

– Vi har lagt inn en pause, slik at publikum får muligheten til å besøke kaféen også under forestillingen, forteller Elin Anna Hovland, en av pådriverne for revyen.

Elin Anna Hovland, Marit Nilsen og Heidi Kvaløy har stått i spissen for planlegging etter ideen oppsto blant en større gjeng for rundt ett år siden. Handlingen utspiller seg på gamleheimen med noen innslag fra noe som kan ligne på Coop-kafeen på øya.

– De ulike visene og sketsjene er inspirert av lokale hendelser både før og nå, forteller Elin Anna Hovland.

– Noe er plukket fra nasjonale revyer, men vi har skrevet mesteparten selv.