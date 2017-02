Vega Rødt har sett dagens lys

Rødt Vega ble stiftet mandag 6. februar av sju personer. Ifølge en pressemelding ble Per-Anton Nesjan valgt til leder av lokallaget.

Med seg har han Snorre Nilsen, Peter D. Nikolaisen, Øystein Ludvigsen, Snefrid Jakobsen, Camilla Hestvik og Kari Renate Nilsen. Fem av stifterne av Rødt var tidligere medlemmer i SV.

Vega SV vedtok tidligere i år å legge ned sin aktivitet.

- Gjennom ganske lang tid har det bygd seg opp en frustrasjon over politikken som blir utøvd både på fylkesnivå og på sentralt hold. Noe av frustrasjonen stammer fra SVs regjeringsperiode. SV skal være et fredsparti. Å gå til krig mot andre land er derfor ikke noe våre medlemmer syntes noe om, og som partiet ikke skulle ha akseptert, sa Per-Anton Nesjan som begrunnelse for det.