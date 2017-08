Rana FM i jaktfelt

Ikke overraskende var det Hugo Berg som fikk gikk seirende ut. I lagskyting ble det seier til Rana elgskytterforening.

51 påmeldte

Det ble konkurrert på to standplasser. I de innledende rundene skulle det skytes både liggende, sittende og stående. På første standplass skulle det skytes på gaupe, skjære og kråke. Gaupa på 100 m liggende, skjæra på 50m sittende og kråka på 50 m stående. På standplass 2 skulle det skytes rev (107m), ravn (82m) og rype (71m) alle sittende. I finalrunden ble de skutt fra standplass 2 og da mot mårhund, rype og ravn.

Hele 51 skyttere hadde meldt seg på til lørdagens stevne og det var skyttere fra Trøndelag i sør til Bodø i nord. Mest spenning var det rundt favoritten Hugo Berg, som har vunnet fylkesmesterskapet de siste to årene. Nå kan Berg påberope seg å være fylkesmeter for tredje året på rad.

- Det gikk kjempebra i dag og jeg er fornøyd med både egen skyting og lagskytingen. Alt stemte og jeg håper det går like bra på elgbaneskytingen søndag. Det går nå slag i slag og allerede neste helg reiser jeg til Alta for å delta i Landsdelsmesterskapet, sier Berg som skjøt 198 av 200 mulige.

På andreplass i feltskytingen var det nok en skytter fra Rana. Her var det Werner Jensen som skjøt til sølv med 189 poeng. Bronseplassen gikk til en lokal skytter, som var noe positivt overrasket over egen skyting.

- Jeg må si jeg er noe overrasket over resultatet, men er meget fornøyd med egen skyting og en tredjeplass i fylkesmesterskapet, sier Torstein Graven som tapte sølvmedaljen med knappest mulig margin, ett poeng bak sølvvinneren. Men jeg klager ikke, jeg er som sagt positivt overrasket. Dette hadde jeg ikke forventet, sier Graven.

Den yngre garde markerte seg

Også de aller yngste hadde anledning til å delta. To av disse var unge Tirill Graven (12) og Jøran Alexandersen (10). Jøran hadde både mor og far med i konkurransen. Mor Tove Edvardsen kom til finalen i individuell skyting, men s far Alf-Rune Alexandersen måtte se seg slått av kona.

- Jeg er ikke fornøyd med egen skyting i dag. Børsa var for tung og siktet ikke innstilt godt nok. Jeg har nok skutt bedre enn i dag og akter ikke gi opp av den grunn, sier den unge Jøran Alexandersen som vi garantert får se mer av i fremtiden.

Også Tiril Graven skjøt bra i dag. Med far, Torstein Graven som bronsevinner i Fylkesmesterskapet, har hun gode muligheter til å bli en god skytter.

- Dette er jo kjempeartig. Jeg kommer garantert til å bli med videre, men jeg må nok øve mye før jeg når toppen. Målet er å bli bedre og bedre med tiden. Jeg får ta det som det kommer, sier en fornøyd Tiril Graven.

Flere unge markerte seg på banen i dag. Om det fortsetter slik vil det nok bli mange gode lokale skyttere i fremtiden.

Søndag gjennomføres fylkesmesterskapet i elgbaneskyting.