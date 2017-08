TTS sendte torsdag ettermiddag ut et forhåndsvarsel om redusert kapasitet i sambandet Vennesund-Holm fra fredags kveld til søndag formiddag. Dette skyldes et fartøybytte mellom "Lysingen" og "Bognes" grunnet vedlikehold på "Lysingen." Disse dagene kan det ikke transporteres farlig last i dette sambandet.